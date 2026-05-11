Bayern bleibt vom Export abhängig

Die Exportwirtschaft spielt seit jeher für Bayern eine enorm wichtige Rolle. Und das bleibt auch weiterhin so, wie aus einer aktuellen Studie für den Bayerische Industrie- und Handelskammertag (BIHK) hervorgeht. Rund 18 Prozent der bayerischen Bruttowertschöpfung hängen laut BIHK direkt oder indirekt von Warenexporten ab. Im Vergleich der Bundesländer liege dieser Anteil nur in Baden-Württemberg höher und erreiche dort mehr als 20 Prozent, heißt es in einer heute veröffentlichten Prognos-Studie im Auftrag des BIHK.

„Die Exportstärke prägt die bayerische Wirtschaft“, sagt BIHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl. „Auch wenn das internationale Geschäft mit den USA und China zuletzt gelitten hat, gewinnen für uns neben dem überlebenswichtigen EU-Binnenmarkt neue Märkte wie Indien, Südostasien und Südamerika stark an Bedeutung“, so Gößl.

Die Prognos-Studie ermittelt ihm zufolge erstmals die direkte und indirekte volkswirtschaftliche Relevanz des Warenexports bis auf Landkreisebene. Mit 47 Prozent regionaler Exportwertschöpfung stehe die Stadt Ingolstadt in Bayern an erster Stelle, gefolgt vom Landkreis Dingolfing-Landau (38 Prozent), der Stadt Schweinfurt (35 Prozent), der Stadt Erlangen (33 Prozent) und dem Landkreis Altötting (26 Prozent). Für diese Analyse habe die Prognos-Studie nicht nur die Wertschöpfung durch industrielle Fertigung und Zulieferer betrachtet, sondern auch Dienstleistungen wie Softwareentwicklung, Engineering, Logistik und Forschung.

Die so definierte bayerische Exportwirtschaft trägt laut Studie mit insgesamt 1,4 Millionen Arbeitsplätzen erheblich zum bayerischen Steueraufkommen bei: 16 Milliarden Euro davon hängen direkt oder indirekt am Export – allein 12 Milliarden Euro über die Einkommensteuern von Unternehmern und Beschäftigten. Dazu kommen jeweils rund zwei Milliarden Euro Gewerbe- und Körperschaftsteuer.

Die wichtigsten bayerischen Exportbranchen bleiben der Kraftfahrzeugbau, gefolgt von Maschinenbau, Elektronik und Chemieindustrie. Allerdings verlieren die Auto- und Chemiesparte zuletzt relativ an Bedeutung, während Maschinenbau und Elektronik stärker zulegen.

„Die Ergebnisse zeigen sehr klar, wie stark Bayern vom Export profitiert. Gleichzeitig gilt: Wo Regionen besonders exportabhängig sind, sind sie auch besonders verwundbar. Das gilt aktuell augenfällig für die von der Autoindustrie geprägten Wirtschaftsräume“, betont Gößl. Er fordert: „Die Unternehmen brauchen bessere Standortbedingungen, um dauerhaft im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Dafür müssen Bürokratie- und Produktionskosten sinken. Zugleich müssen sich die Rahmenbedingungen für Bildung, Forschung und Forschungstransfer, Wachstumsfinanzierung und Genehmigungstempo an den besten Regionen der Welt ausrichten. Ebenso braucht unsere Wirtschaft zum Erschließen neuer Märkte die aktive Unterstützung auf Landes- und Bundesebene sowie Rückenwind durch weitere EU-Freihandelsabkommen.“

(rs)