Wirtschaft

Ein bayerisches Unternehmen, das für viele Jobs in den USA sorgt, ist BMW. Der Münchner Autobauer hat in Spartanburg im US-Bundesstaat South Carolina ein Automobilwerk. Die Produktion startete offiziell am 11. Juli 1994. Heute ist Spartanburg das größte BMW-Werk der Welt. (Foto: BMW Group)

13.11.2026

Neue IW-Studie: Bayern sorgt für 617.000 Jobs in den USA

Studie zeigt, welche positiven Effekte die Investitionen von Unternehmen aus dem Freistaat in den Vereinigten Staaten haben

Die USA sind für die bayerische Wirtschaft ein enorm wichtiger Absatz- und Produktionsmarkt. Das zeigt sich schon an den vielen Werken, die bayerische Industrieunternehmen in den Vereinigten Staaten unterhalten.

So steht zum Beispiel das größte Automobilwerk von BMW in Spartanburg (South Carolina). Dort lässt der Münchner Autobauer seit 1994 mit über 11.000 Mitarbeitern die X-Modellfamilie herstellen.

Konkurrent Audi aus Ingolstadt will im US-Bundesstaat Georgia ein neues Automobilwerk errichten. Der Baustart ist für 2027 angekündigt. Audi wird rund 4 Milliarden Euro in das neue Werk investieren.

Der Münchner Technologiekonzern Siemens betreibt rund 30 Produktionsstätten in den USA. In Fort Worth (Texas) hat der Konzern eine neue, große Anlage für elektrische Komponenten und Niederspannungsschaltanlagen unter anderem für Rechenzentren und KI-Infrastruktur errichtet. In Lexington (North Carolina) lässt Siemens in seinem dortigen Werk Schienenfahrzeuge und Züge herstellen.

Schaeffler unterhält zehn Werke in den USA

Der Automobilzulieferer Schaeffler aus Herzogenaurach unterhält zehn Werke in den USA. Der Hauptsitz von Schaeffler in den Vereinigten Staaten befindet sich in Fort Mill in South Carolina. Dort betreibt das mittelfränkische Unternehmen auch ein Forschungs- und Entwicklungszentrum.

Wie wichtig bayerische Unternehmen für die USA sind, hat jetzt die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) in einer neuen Studie mit dem Titel „Bayerns wirtschaftlicher Impact in den USA“ herausfinden lassen. Die Firmen aus dem Freistaat sorgen jenseits des Atlantiks durch ihre Investitionen vor Ort und durch den Handel für ein hohes Maß an Wertschöpfung und Beschäftigung. Die USA sind laut der Studie nach wie vor auch das wichtigste Einzelland für bayerische Direktinvestitionen.

„Die bayerische Wirtschaft hat durch ihre Investitionen, ihre Produktion und ihre Geschäftstätigkeiten in den USA einen erheblichen positiven Einfluss auf die dortige Wirtschaft“, sagt vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt zu den Effekten der bayerischen Investitionen in den USA. Demnach würden die 775 bayerisch kontrollierten Unternehmen, also Unternehmen, in denen bayerische Investoren mindestens 50 Prozent Kapital- oder Stimmrechtanteil halten, eine jährliche Wertschöpfung von 69,1 Milliarden Euro erwirtschaften und rund 180.000 Arbeitnehmer beschäftigen.

Nimmt man zusätzlich die Zulieferer der bayerisch kontrollierten Unternehmen sowie die Konsumausgaben ihrer Beschäftigten in den Blick, beläuft sich Brossardt zufolge der gesamte ökonomische Fußabdruck auf 153,3 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung und insgesamt rund 617.000 Arbeitsplätze in den USA. Die von der IW Consult GmbH erstellte Studie wurde im Rahmen eines gemeinsamen Kongresses mit dem Amerikahaus München zu den transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen nach den US-Zwischenwahlen vorgestellt.

Erstmals hat die Studie zusätzlich die Bedeutung des bilateralen Handels für die US-Wirtschaft untersucht. Der Handel zwischen Bayern und den USA erreichte 2025 demnach ein Volumen von insgesamt 49 Milliarden Euro. Davon entfielen 33,1 Milliarden Euro auf bayerische Exporte in die Vereinigten Staaten und 15,9 Milliarden Euro auf US-amerikanische Exporte nach Bayern.

Bruttowertschöpfung von 18,3 Milliarden Euro

Der Freistaat als Absatzmarkt für US-Exporte sorgte allein 2025 für eine Bruttowertschöpfung von 18,3 Milliarden Euro in den USA und sicherte fast 80 000 Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten. Die USA profitieren aber auch von Importen aus dem Freistaat. Die Vereinigten Staaten beziehen vor allem spezialisierte Industrie- und Investitionsgüter aus dem Freistaat, wie beispielsweise Kraftfahrzeuge oder Maschinen. Die aus Bayern importierten Investitionsgüter und Vorleistungen sind die Basis für weitere Wertschöpfung der US-amerikanischen Wirtschaft. Insgesamt steckten 2025 in der US-Wirtschaft 30,7 Milliarden Euro bayerische Wertschöpfung.

Der Studie zufolge hielten bayerische Unternehmen im Jahr 2024 in den USA Direktinvestitionsbestände von 98,4 Milliarden Euro. „Damit bleiben die USA zwar wichtigstes Einzelziel für bayerische Investitionen, sie sind aber erstmals hinter die Europäische Union als Investitionsziel zurückgefallen“, so Brossardt. Im zeitlichen Vergleich werde deutlich, dass die Investitionen in der EU seit 2021 stark zunahmen, während die Investitionsbestände in den USA stagnierten. „Die zweite Präsidentschaft Donald Trumps hat bisher die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen auf eine harte Probe gestellt. Die erratische Zoll- und Handelspolitik verunsichert unsere Unternehmen, belastet den Handel und bremst Investitionen aus“, betont Brossardt.

Im beiderseitigen Interesse

Die Studie bestätige eindrucksvoll die positiven Effekte wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Handel und grenzüberschreitende Investitionen seien im beiderseitigen Interesse. Dafür brauchen die Unternehmen dem vbw-Hauptgeschäftsführer zufolge aber eine offene, faire und verlässliche Handels- und Wirtschaftspolitik der USA. Die US-Administration sollte einsehen, dass eine Stärkung der europäisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen im Interesse beider Seiten des Atlantiks sein muss.

Wenn man etwas weiter ausholt, zeigt die Studie außerdem, welche enorme ökonomische Wucht bayerische Unternehmen im Vergleich zu Firmen aus anderen europäischen Ländern in den USA entfalten. So sind in den bayerisch kontrollierten Unternehmen in den USA 180.000 Mitarbeiter beschäftigt. Betrachtet man Italien, immerhin die drittgrößte Volkswirtschaft der EU, sind das fast 70 Prozent der Beschäftigten in Betrieben mit Investoren aus dem südeuropäischen Land.
(Ralph Schweinfurth)

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