Wirtschaft

Bayerns Metall- und Elektroindustrie ist auch von den chinesischen Exportkontrollen für Seltene Erden und Magnete betroffen. (Foto: dpa/Daniel Karmann)

17.09.2025

Bayerns Wirtschaft bleibt besorgt: Chinesische Exportkontrollen treiben die Rohstoffpreise

Die vbw Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft fordert angesichts steigender Rohstoffpreise die Politik zum Handeln auf. Gerade die chinesischen Exportkontrollen treiben die Preise laut vbw in die Höhe

Die bayerische Wirtschaft sieht sich weiterhin mit hohen Rohstoffkosten konfrontiert. Wie die  vbw Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft jetzt mitteilt, ist der Rohstoffpreisindex im Juli um 1,6 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen und liegt nun bei 151,5 Punkten. Damit bleibt das Preisniveau für wichtige Rohstoffe auf einem sehr hohen Stand.

„Der sichere und bezahlbare Bezug wichtiger Rohstoffe bleibt eine ständige Herausforderung für die heimischen Unternehmen“, betont vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Besonders betroffen ist die Metall- und Elektroindustrie, zu der unter anderem die Automobilbranche, der Maschinenbau und die Elektroindustrie zählen.

Der Teilindex für Industriemetalle legte im Juli um 1,4 Prozent zu. Einen maßgeblichen Anteil daran hatte Aluminium, dessen Preis um 3,5 Prozent stieg. Für die bayerische Industrie ist das Metall von zentraler Bedeutung – etwa für den Fahrzeugbau und die Produktion von Maschinenkomponenten.

Noch deutlicher fiel der Preisanstieg bei Seltenen Erden aus. Der entsprechende Teilindex kletterte um 2,0 Prozent. Besonders Neodym und Praseodym verteuerten sich mit Zuwächsen von 7,4 bzw. 7,0 Prozent. Diese Stoffe sind essenziell für die Herstellung von Hochleistungsmagneten, die unter anderem in Elektromotoren und Windkraftanlagen zum Einsatz kommen.

Auch die Edelmetalle wurden teurer: Der Teilindex stieg um 3,2 Prozent. Während Silber um 4,7 Prozent zulegte, verzeichneten Platin und Palladium mit 11,7 bzw. 13,2 Prozent besonders starke Preissteigerungen. Einzige Ausnahme war Gold, dessen Preis leicht um 0,4 Prozent zurückging – der erste Rückgang seit Dezember 2024.

Brossardt: "Unternehmen brauchen dringend Stabilität"

Ein Grund für die Preisentwicklung bei Seltenen Erden sind laut vbw die anhaltenden Exportkontrollen Chinas. „Die chinesischen Exportkontrollen für Seltene Erden und Magnete bleiben spürbar und treiben die Preise in die Höhe. Hier brauchen die Unternehmen dringend Stabilität“, so Brossardt.

Die vbw fordert daher, die Rohstoffsicherung stärker in den politischen Fokus zu rücken. „Unser Industriestandort benötigt die sichere Rohstoffverfügbarkeit zu bezahlbaren Preisen“, erklärt Brossardt. Neben der Verringerung der Abhängigkeit von einzelnen Lieferländern sei auch die Steigerung der Rohstoffeffizienz durch Forschung sowie der Ausbau einer Kreislaufwirtschaft entscheidend.

Der vbw-Rohstoffpreisindex basiert auf den Weltmarktpreisen von 42 Rohstoffen, gewichtet nach ihrem Importanteil in Bayern. Die Preise werden in US-Dollar berechnet und regelmäßig aktualisiert. (BSZ)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollte eine Wehrpflicht sowohl für Männer als auch für Frauen gelten?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!