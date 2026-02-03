Wirtschaft

Der Bund steigt bei Tennet Deutschland ein und sichert sich damit Einfluss auf den Stromnetzbetreiber. (Foto: picture alliance/SZ Photo, Wolfgang Filser)

03.02.2026

Bund steigt bei Stromnetzbetreiber Tennet ein

Es ist eine strategische Beteiligung: Der Bund übernimmt einen Anteil am Übertragungsnetzbetreiber Tennet Deutschland. Hintergrund ist der Ausbau der Stromnetze

Der Bund steigt bei Tennet Deutschland ein und sichert sich damit Einfluss auf den Stromnetzbetreiber. Hintergrund ist der weitere Ausbau von Stromnetzen. Über die staatliche Förderbank KfW übernimmt der Bund für rund 3,3 Milliarden Euro 25,1 Prozent des Unternehmens. Das teilte die Tennet Holding in Arnheim in den Niederlanden mit. Die Beteiligung stärke die Kapitalbasis von Tennet Deutschland und schaffe Planungssicherheit für den notwendigen Netzausbau in Deutschland. 

"Der Einstieg des Bundes bei Tennet trägt dazu bei, den milliardenschweren Kapitalbedarf in den kommenden Jahren abzusichern", sagte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Vorausgegangen waren längere Verhandlungen. 

Tennet Deutschland ist der größte von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland und betreibt ein rund 14.000 km langes Höchstspannungsstromnetz zwischen Schleswig-Holstein und Bayern. Im Zuge der Energiewende müssen Tausende Kilometer neue Stromleitungen gebaut werden, damit der vor allem im Norden produzierte Windstrom in große Verbrauchszentren im Süden gelangen kann. Dieser Ausbau der Netze kostet viele Milliarden.

Bund an drei Netzbetreibern beteiligt

Wie bei Unternehmensbeteiligungen üblich müssten noch regulatorische Genehmigungen eingeholt werden, um den Erwerb der Anteile an Tennet Deutschland vollziehen zu können, so das Wirtschaftsministerium. Mit diesem Schritt werde derzeit spätestens im dritten Quartal 2026 gerechnet.

Der Bund ist über die Förderbank KfW bereits mit 20 Prozent am Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz beteiligt. Der Bund war zudem über die KfW mit 24,95 Prozent beim Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW eingestiegen

Vetorechte

Aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums hieß es, mit einem Anteil von 25,1 Prozent sei der Bund in der Lage, seine Interessen "angemessen" wahrzunehmen und einen Beitrag zum bedarfsgerechten Netzausbau zu leisten. Außerdem gehe es darum, die Investitionsfähigkeit von Tennet Deutschland sicherzustellen.

Aus Ministeriumskreisen hieß es, der Bund beziehungsweise die KfW erhalte Veto-Rechte für weitreichende Entscheidungen - etwa in Bezug auf die Finanzpolitik, den Geschäftsplan oder die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführung. Der Bund bekommt zudem genaue Einblicke über die finanzielle Lage des Unternehmens.

"Die Bundesregierung investiert in strategische Infrastruktur und unterstreicht damit, dass ein entschlossener Netzausbau höchste Priorität hat", sagte der Chef von Tennet Deutschland, Tim Meyerjürgens. Mit dem Bund gewinne Tennet einen weiteren langfristig orientierten Partner, der die finanzielle Basis von Tennet Germany nachhaltig stärke. KfW-Chef Stefan Wintels sprach von einem Meilenstein für Versorgungssicherheit.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte die Mittel für die Tennet-Beteiligung freigegeben. Wie es aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums hieß, nimmt die KfW das Kapital für den Kaufpreis und eine Kapitaleinlage über den Kapitalmarkt auf. Der Bund sichere dies durch eine sogenannte Freistellung von jeglichen Risiken ab. Mittel aus dem Bundeshaushalt fließen dafür demnach nicht. Der Bundeshaushalt trage Verwaltungs- und Refinanzierungskosten der KfW, dabei gehe es um einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag in den nächsten Jahren. Erwartet werden im Gegenzug Dividenden.

Lange Verhandlungen

Der niederländische Tennet-Konzern versucht seit Jahren, seine deutsche Tochter abzustoßen oder Investoren mit ins Boot zu holen. Der Erhalt und Ausbau des deutschen Hochspannungsnetzes erfordere hohe Investitionen und gehöre nicht zu den Aufgaben eines niederländischen Staatsunternehmens, argumentierte die niederländische Regierung. 

Im vergangenen September gab Tennet bekannt, dass sich drei Investoren mit insgesamt 46 Prozent an der deutschen Tochter beteiligen - der niederländische Pensionsfonds APG, der norwegische Staatsfonds Norges Bank Investment Management und der Staatsfonds GIC aus Singapur. 

Tennet-Chefin Manon van Beek sagte am Dienstag, dass keine weiteren Investoren gesucht werden: "Das ist die Finanzierung, die wir brauchen." Die Holding behält 28,9 Prozent an Tennet Deutschland.

2024 waren Verhandlungen der Niederlande mit der Bundesregierung über eine Übernahme von Tennet Deutschland gescheitert.
(Andreas Hoenig und Annette Birschel, dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll der Staat die Kindergartengebühren komplett übernehmen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz