Die Bahn-Fahrzeit zwischen Nürnberg und Würzburg soll sich durch eine Neubaumaßnahme auf gerade mal 29 Minuten fast halbieren: Für dieses Ziel hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) 165,2 Millionen Euro „Bewertungsrelevante Ausbau-/Neubaukosten“ in den Haushalt eingestellt: „Das Go für die Planung“, so Scheuer.

Eigentlich sprachen der Ist-Minister und Christian Schmidt, einer seiner CSU-Amtsvorgänger, bei einer eilig einberufenen Online-Pressekonferenz offiziell nur von der Installation eines dritten Gleises zwischen Fürth und Siegelsdorf. Doch wer genauer hinsieht, wird in der Beschreibung des Schienen-Projekts 2-013-V01 ebenfalls noch die „Blockverdichtung Burgsinn - Gemünden - Würzburg – Siegelsdorf“ finden.

Es wäre auch schwer vorstellbar, dass auf den wenigen Kilometern zwischen den beiden Bahnhöfen ICEs knapp 25 Minuten Fahrzeit einsparen könnten. Auf den 130 Kilometern zwischen Nürnberg und Würzburg dagegen könnte das gelingen. Denn wo aktuell oft eine 160 km/h-Begrenzung herrscht, sollen im Deutschlandtakt 2030 die Züge mit 300 km/h dahinrasen. Die Reise zwischen der Franken- und der Mainmetropole Frankfurt soll dann laut Minister Scheuer sogar auf gerade mal 84 Minuten verkürzt werden.

Dennoch hat das dritte Gleis kurz nach Fürth immense Bedeutung: „Damit werde die Strecke für den Regionalverkehr zwischen Fürth und Siegelsdorf deutlich entlastet“, erklärt der Fürther Noch-MdB Christian Schmidt. Er erwartet zudem „eine bessere Vertaktung des Schienenpersonennahverkehrs auf dieser Strecke“. Denn bereits im Dezember 2021 sollen hier neben ICEs und Güterzügen auch S-Bahnen der neuen Linie 6 zwischen Nürnberg und Neustadt/Aisch verkehren: Das fränkische Bahn-Nadelöhr wird dann noch einmal enger.

Deshalb freute sich Christian Schmidt sichtlich über die Scheuersche Verkündung des Planungsbeginns: „Hier löst Du etwas ein, was vor dir bereits drei Verkehrsminister zugesagt haben“, sagte er in Richtung des amtierenden Ressortchefs. Der gehört im Übrigen derselben Partei an wie seine drei Vorgänger Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt und eben Schmidt.

Auch Regionalpolitiker wohnten der PK bei, beispielsweise Marco Kistner (CSU), Ortschef der Gemeinde Veitsbronn mit dem Bahnhof Siegelsdorf. „Es ist erfreulich, dass es endlich Klarheit gibt. Ohne das dritte Gleis gäbe es hier auch keine Barrierefreiheit“, nannte er ein großes Manko dieses Verkehrsknotenpunkts.

Dietmar Helm, der 3. Bürgermeister der Stadt Fürth, dagegen gab zu: „Baulich habe ich Probleme, mir das 3. Gleis vorzustellen. Ich bin gespannt, wie die ersten Pläne aussehen.“ Der Minister verwies auf eine Presseerklärung, die Details preisgeben sollte – aber solche tatsächlich nicht enthält.

Fest steht aber: jetzt geht es erst einmal los „mit den Planungen für ein ganz normales Verfahren“, so Andreas Scheuer. Der wünscht sich vor allem, dass es nicht zu juristischen Auseinandersetzungen kommt. Die will Christian Schmidt wegen der „engen Trassierung durch Gespräche mit den Anliegern“ vermeiden.

Doch bereits jetzt „einen Zeitplan zu nennen, wäre nicht seriös“, ergänzte Scheuer. Und dann verschwand er vom Bildschirm: „Ich habe jetzt ein wichtiges Telefonat mit dem Verkehrsminister von Singapur.“ (Heinz Wraneschitz)