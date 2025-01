Deutscher Exzellenz-Preis für Münchner Unternehmen

Das Münchner Unternehmen Schaltbau, ein weltweit führender Anbieter für Gleichstromtechnologie (DC), ist mit dem Deutschen Exzellenz-Preis in der Kategorie "Strategie & Transformation" ausgezeichnet worden. Mit dem Preis wird die maßgeschneiderte Gestaltung der Büroflächen in der nachhaltigen Produktionsstätte in Velden gewürdigt, die sowohl die unterschiedlichen Arbeitsstile der Mitarbeitenden als auch die vielfältigen Kommunikationsanforderungen zwischen den Teams berücksichtigt.

„Als wir unsere NExT Factory mit einem DC-Mikronetz und intelligentem Energiemanagement planten, wollten wir nicht nur die Energieverluste minimieren, die bei der Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom und umgekehrt entstehen. Wir wollten auch die ‚Umwandlungsverluste‘ reduzieren, die auftreten, wenn Teams nicht das Arbeitsumfeld oder den schnellen gegenseitigen Austausch haben, den sie benötigen”, sagt Michael Ettl, Senior Director Operations, Schaltbau. „Die Auszeichnung macht uns sehr stolz, denn sie unterstreicht, dass die Prinzipien von New Work, Zusammenarbeit und Transparenz auch in einer Produktionsumgebung erfolgreich angewendet werden können.”