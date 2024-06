Europas modernstes Logistikzentrum eröffnet

Viele Veranstaltungen konnten wegen des Infektionsrisikos während der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Diesem Umstand fiel auch die Eröffnung des von der Münchner Hoffmann Group gebauten, modernsten Logistikzentrum Europas, der „LogisticCity“, im Jahr 2021 zum Opfer. Doch das Event wurde jetzt im Rahmen der dreitägigen Hausmesse „World of Tools“ nachgeholt. Zu dieser Messe kommen laut Hoffmann-Vorstandschef Martin Reichenecker rund 8000 Besucher aus aller Welt.



Die 1919 gegründete Hoffmann Group aus München hat in Nürnberg über 200 Millionen Euro in die LogisticCity investiert. Von der Frankenmetropole aus beliefert das Unternehmen seine Kunden in Europa, Amerika und Asien. Weil das Logistikzentrum eine fast 100-prozentige Auslieferungsquote hat, bietet es für seine Kunden höchste Versorgungssicherheit. Allein im vergangenen Jahr haben laut Vorstand Alexander Eckert drei Millionen Packstücke die LogisticCity verlassen. Seit Inbetriebnahme im Jahr 2021 waren es über 7,5 Millionen.



„Ganz Bayern ist stolz auf sie“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der Eröffnungsfeier der LogisticCity am Dienstag. Er lobte das Investment in der Heimat. Das sei ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Deutschland, zu Bayern und speziell zu Nordbayern. „Ohne starkes Deutschland kommen wir in der EU nicht voran.“ Mit diesen Worten zitierte Söder Rumäniens Premierminister Ion-Marcel Ciolacu. Diesen hatte er kurz vor der Eröffnungsfeier in Nürnberg in der Staatskanzlei in München getroffen.

Ein Konter aus Oberbayern

Der Ministerpräsident holte weit aus und beklagte die jahrelange Benachteiligung Nordbayerns: „Damit muss jetzt Schluss sein.“ Er setzte sich für seine Heimat ein, ohne Südbayern zu vernachlässigen.



Bei so viel Lob für Nordbayern kam promt der Konter aus Oberbayern. Münchens Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) war ebenfalls bei der Eröffnungsfeier der LogistcCity des Münchner Familienunternehmens in Nürnberg und meinte launig: „Es freut mich, dass es der Landeshauptstadt München gelungen ist, ihre Gewerbegebiete bis nach Nürnberg auszudehnen.“

Zur Wahrheit gehört hier, dass München keine 21 Hektar für das Logistikzentrum bereitstellen konnte. In Nürnberg war das kein Problem. Auch alle Genehmigungen waren dank perfekter Zusammenarbeit schnell herbeigeschafft. „Das zeigt, dass man Bürokratie auch überwinden kann“, so Söder. Allerdings stellt sich die Frage, weshalb man so einen Kraftakt braucht, wenn man doch den Wirtschaftsstandort Deutschland international konkurrenzfähig machen will. Aber Söder will massiv Bürokratie abbauen. Das hat er letzte Woche in seiner Regierungserklärung im Landtag angekündigt.



Die Hoffmann Group mit rund 4000 Beschäftigten weltweit ist mit dem Handel und der Herstellung von Werkzeugen, Betriebseinrichtungen und persönlicher Schutzausrüstung aktiv. Im Jahr 2022 erzielte es einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro.

(Ralph Schweinfurth)