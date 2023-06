Ex-Audi-Chef Stadler wegen Betrugs verurteilt

Das Landgericht München hat den ehemaligen Audi-Chef Rupert Stadler zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Kammer sprach ihn am Dienstag des Betrugs schuldig.



Auch die beiden Mitangeklagten - der frühere Chef der Motorentwicklung und spätere Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz sowie der Ingenieur P. - erhielten Bewährungsstrafen wegen Betrugs.



Es sind die ersten strafrechtlichen Urteile in Deutschland im 2015 aufgedeckten Diesel-Skandal, der die ganze Branche erschüttert und Milliardenschäden verursacht hat. Hatz und der Ingenieur P. hatten gestanden, für die Manipulation von Dieselmotoren gesorgt zu haben. Damit hielten sie Abgaswerte auf dem Teststand ein, drosselten die Abgasreinigung aber auf der Straße. Stadler hat gestanden, den Verkauf manipulierter Autos zu spät gestoppt zu haben.



Die Bewährungsstrafen sind an die Zahlung hoher Geldauflagen geknüpft. Die Staatsanwaltschaft hatte den Bewährungsstrafen für Stadler und P. im Rahmen einer Verständigung im Prozess bereits zugestimmt, im Fall von Hatz aber eine Gefängnisstrafe ohne Bewährung gefordert.



Die Staatsanwaltschaft ist mit dem Bewährungsurteil gegen Ex-Audi-Chef Stadler "sehr zufrieden". Das Gericht habe sich im Rahmen der im Prozessverlauf getroffenen Verständigung bewegt und sei "nur wenige Monate" vom Antrag der Staatsanwaltschaft abgewichen, sagte Sprecherin Andrea Grape am Dienstag kurz nach Urteilsverkündung über die Strafen für Stadler und den mitangeklagten Ingenieur P., die je zu einem Jahr und neun Monaten zur Bewährung plus Geldauflagen verurteilt wurden.



Beim zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilten ehemaligen Chef der Motorentwicklung Wolfgang Hatz ist die Abweichung größer: Hier hatte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten gefordert. Sie will deswegen die Urteilsbegründung prüfen, bevor sie über Rechtsmittel entscheidet. Rechtskräftig sind alle drei Urteile noch nicht. (Roland Losch, Christof Rührmair, dpa)