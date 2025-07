Flughafen München: Mehr Passagiere, mehr Flüge

Der internationale Flugverkehr wächst in schwierigen Zeiten: Der Münchner Flughafen meldet für die erste Jahreshälfte 19,8 Millionen Fluggäste. Das waren 700.000 mehr als ein Jahr zuvor, ein Anstieg von 3,6 Prozent. Die Interkontinentalflüge legten demnach überdurchschnittlich um neun Prozent zu. Der Flughafen zählte 1,5 Millionen Passagiere auf den US-Flugrouten, nach und aus Ostasien waren es eine Million. In die regelmäßigen Auswertungen fließen alle Passagiere ein: Ein-, Aus- und Umsteiger.



Tourismusfachleute hatten schon im Winter ein wiedererwachendes Interesse an Fernreisen nach dem coronabedingten Boom heimatnaher Urlaube prophezeit. Die Zahlen des Münchner Flughafens decken sich nun mit diesen Erwartungen. Die Zahl der Starts und Landungen am zweitgrößten deutschen Airport legte um über 5000 auf insgesamt 161.400 zu.

(Carsten Hoefer, dpa)