Die Staatsregierung hat einen Zwist um den Lärmschutz am Münchner Flughafen befriedet - bei dem der Lärmschutz nicht die Hauptrolle spielte. Das Verkehrsministerium hat den Gemeinden im Landkreis Freising und Erding die Sorge vor einem drohenden Bauverbot in den "Schutzzonen" um den Flughafen genommen. Das Bauen soll möglich bleiben, wie das Verkehrsministerium in München mitteilte.

Ressortchef Christian Bernreiter (CSU) zeigte sich dementsprechend erleichtert: "Wir haben zahlreiche Gespräche geführt und ich bin froh, dass wir gemeinsam dieses Ergebnis erreicht haben."

Kommunen und Grundbesitzer in Unruhe

Lärmschutzbestimmungen gibt es auch jetzt schon, doch ab dem 1. Juli 2027 wird rund um den zweitgrößten deutschen Flughafen ein offizieller Lärmschutzbereich gelten, gegliedert in zwei Tagschutz- und eine Nachtschutzzone. Unter anderem muss die Flughafengesellschaft in der Tagschutzzone 1 und in der Nachtschutzzone die Kosten für fehlenden Schallschutz an Türen und Fenstern in Wohnungen übernehmen. Unruhe in Rathäusern, Landratsämtern und bei Grundbesitzern ausgelöst hatten jedoch befürchtete Einschränkungen für den Wohnungsbau in den Schutzzonen.

Ausnahmemöglichkeiten genutzt

Diese Klippe haben Minister Bernreiter und sein Ressort nun umschifft, indem sie nach dem Fluglärmgesetz mögliche Ausnahmen nutzen. "Die Kommunen wissen jetzt, wie sie diese Ausnahmen in ihrem Sinne auslegen können", sagte Bernreiter. Die Freisinger Landrätin Susanne Hoyer (CSU) wird in der Mitteilung des Ministeriums mit den erfreuten Worten zitiert: "Unsere Kommunen brauchen Möglichkeiten, Wohnraum zu schaffen, Betriebe anzusiedeln und sich weiterzuentwickeln. Dass die Staatsregierung hier nachgebessert hat, ist ein wichtiger Schritt."

(Carsten Hoefer, dpa)