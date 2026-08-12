Wirtschaft

Bayerns Landschaft ist von der Trockenheit gezeichnet. (Foto: dpa, Wolfgang Maria Weber)

12.08.2026

Hirse bis Erdnuss: Neue Hoffnung für Bayerns Landwirtschaft

Forschende suchen nach Pflanzen, die Bayerns Landwirtschaft besser durch trockene Zeiten bringen. Hirse könnte dabei eine wichtige Rolle spielen - und in einigen Jahrzehnten vielleicht auch Erdnüsse

Gelbe Felder, verbrannte Wiesen, Noternte: Auf den Äckern sieht es derzeit nicht gut aus. Forscherinnen und Forscher der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) suchen nach Pflanzen und Anbaumethoden, die auch bei Dürre und Hitzeperioden mit weniger Wasser stabile Erträge liefern. Eine mögliche Antwort könnte dabei die Hirse sein.

Am eigens eingerichteten Forschungszentrum für Landwirtschaft in Trockenlagen am Staatsgut Schwarzenau - einem Klimahotspot Bayerns im Landkreis Kitzingen - untersuchten die Forschenden unter anderem die Körnerhirse. Sie hat ein tiefreichendes Wurzelsystem, kann Wasser effizient nutzen und so auch unter trockenen Bedingungen stabile Erträge liefern. 

Entsprechend habe die Anbaufläche der Körnerhirse in Bayern in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen, hieß es. Die Hirse werde absehbar eine wichtige Rolle für eine nachhaltige Landwirtschaft in Bayern spielen.

Auch Pflanzen, die bislang eher aus südlicheren Regionen bekannt sind, werden getestet. Im Forschungsprojekt "FutureCrop" untersucht die LfL Erdnuss, Sesam, Schwarzkümmel und Perlhirse auf ihre Eignung für den Anbau im trockenen Norden Bayerns. Bis 2080 könnten die klimatischen Verhältnisse in Mainfranken denen in Teilen Bulgariens oder Südfrankreichs ähneln, wo Pflanzen aus südlichen Breiten gedeihen. 

Zwei Pflanzen teilen sich ein Feld

Eine Möglichkeit ist auch der Mischanbau. In einem Versuch mit Mais und Sorghumhirse konnte die Hirse trockenheitsbedingte Ertragsverluste des Maises teilweise ausgleichen. Während sich beim Mais die Blätter einrollten, waren bei der Hirse keine Anzeichen von Hitze- oder Trockenstress zu erkennen.

Auch der Umgang mit vorhandener Bodenfeuchte spielt eine wichtige Rolle. Besonders bei Mais konkurriere Unkraut um Licht und Wasser. Deshalb untersucht die Landesanstalt, wie sich Unkräuter in Trockenphasen möglichst konsequent bekämpfen lassen - sowohl mechanisch als auch chemisch. Dazu laufen Feldversuche in Schwarzenau und Ruhstorf an der Rott.

Für die Futterversorgung von Rindern könnte nach LfL-Angaben die Luzerne eine wichtige Rolle spielen. Ihr tief reichendes Wurzelwerk erschließt Wasser aus tieferen Bodenschichten. Zudem speichert die Pflanze langfristig Kohlenstoff im Boden und fördert den Humusaufbau.
(Sabine Dobel, dpa)

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