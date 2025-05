ICE fährt nicht bis München

Das Projekt Stuttgart 21 verlangt von Fernzugreisenden aus ganz Deutschland Geduld: Weil die ICE-Schnellfahrtstrecke Wendlingen-Ulm in Baden-Württemberg an die Infrastruktur des künftigen Stuttgarter Hauptbahnhofs angebunden werden muss, ist nun der Betrieb dort deutlich eingeschränkt - bis zum 16. Mai. Es wird Zugausfälle und Verspätungen geben, wie die Deutsche Bahn ankündigt. Betroffen seien der Regional- und der Fernverkehr.



Und: Wegen der bereits laufenden Arbeiten auf der Strecke Mannheim-Stuttgart gibt es schon Änderungen auf der Schnellfahrstrecke, die weiterhin gelten. Zwischen Mannheim und Stuttgart werden noch bis 6. Juni Schäden an einem Tunnel ausgebessert. Die neu hinzugekommenen Einschränkungen:



Auf der ICE-Verbindung Mannheim-Stuttgart-München fahren zweistündlich Fernverkehrszüge. Auf der ICE-Linie 42 Hamburg- Köln-Frankfurt-Mannheim- Stuttgart-München sind die Züge nur zwischen Hamburg und Stuttgart unterwegs. Die Halte Ulm, Günzburg, Augsburg, München-Pasing und München Hbf entfallen. Wegen der Bauarbeiten zwischen Mannheim und Stuttgart benötigen die Züge auf diesem Abschnitt rund 40 Minuten länger.



Auf der ICE-Linie 11 Berlin-Leipzig-Frankfurt-Stuttgart-München sind die Züge wegen der Bauarbeiten zwischen Mannheim und Stuttgart auf jenem Abschnitt rund 40 Minuten länger unterwegs. Sie halten zusätzlich in Günzburg. Die Züge der ICE-Linie 47 (Dortmund-Köln-Frankfurt-Stuttgart- München) fallen wegen der Bauarbeiten zwischen Mannheim und Stuttgart aus.



Der ICE 224/225 Amsterdam-München ist nur zwischen Amsterdam und Stuttgart unterwegs. Auf der ICE-Verbindung Karlsruhe-Stuttgart-München verkehren weiterhin zweistündlich ICE-Züge.



Die Züge der ICE-Linie 60 (Karlsruhe-Stuttgart-Ulm-München) werden zwischen Ulm und Stuttgart umgeleitet. Die Fahrzeit verlängert sich dort um rund zehn Minuten. Wegen der Bauarbeiten zwischen Mannheim und Stuttgart sind die Züge zudem zwischen Karlsruhe und Stuttgart rund 20 Minuten länger unterwegs.

(Sophia-Caroline Kosel, dpa)