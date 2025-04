Angriff auf den Wirtschaftsstandort Deutschland

Deutschland soll fünf Strompreiszonen aufgeteilt werden. So zumindest lautet die heute veröffentlichte Empfehlung des Verbands der europäischen Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E). Grund für die Empfehlung seien strukturelle Netzengpässe in Deutschland.



Die Wirtschaft in Bayern und der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sprichen sich entschieden dagegen aus. „Die deutsche Wirtschaft braucht weiterhin die einheitliche Strompreiszone. Jede andere Debatte führt nur zu einer großen Verunsicherung bei allen Akteuren und schadet der Wirtschaft in Süd wie Nord gleichermaßen. Der Windstrom im Norden wird an Wert verlieren und der Strom im Süden wird teurer. Das nutzt niemandem“, so Aiwanger. Er setzt stattdessen auf ein verstärktes Engagement beim Netzausbau als wirksamste Antwort auf Netzengpässe.



Der Bayerische Industrie- und Handelskammertag (BIHK) wiederholt daher seine Forderung an die künftige Bundesregierung, sich für den Erhalt der einheitlichen Strompreiszone einzusetzen. „Hierfür muss es schnell Gespräche mit den deutschen Nachbarstaaten geben“, sagt BIHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl laut Mitteilung.

Wäre ein falscher Schritt

Der BIHK warnt ausdrücklich vor einer Fünfteilung der deutschen Strompreiszone. „Für unsere Wirtschaft in ihrer ganzen Breite und Vielfalt – aber gerade für unsere energieintensive Industrie – wäre das ein falscher Schritt mit gravierenden Folgen. Zum einen lässt die künstlich geschaffene Zonenteilung die Energiekosten bei uns in Bayern und ganz Süddeutschland steigen. Das verschärft die wirtschaftliche Krise und schwächt am Ende die deutsche Wirtschaft insgesamt“, so Gößl. „Zum anderen lässt sich die Annahme, dass die Aufteilung in verschiedene Strompreiszonen den Erneuerbaren Energien einen Schub verleiht, in anderen Ländern nicht bestätigen. Das Gegenteil wird der Fall sein: Durch die jahrelange Umstellung und den Umbau der entsprechenden Stromgebiete droht massive Unsicherheit. Notwendige Investitionen in Erneuerbaren Energie und den Netzausbau bleiben auf der Strecke.“

Zudem betont der BIHK im Einklang mit den deutschen Übertragungsnetzbetreibern, dass die vorgelegten Simulationsrechnungen nicht ausreichen, um belastbare Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. So werden inzwischen veraltete Prognosedaten aus dem Jahr 2019 verwendet und berücksichtigen die Fortschritte beim Netzausbau zu wenig. Außerdem stellt der Verband am Ende seiner Analyse die eigenen Empfehlungen mit Gegenargumenten zu den wirtschaftlichen Folgen selbst in Frage. „Experimente bei der Energieversorgung können und dürfen wir uns nicht leisten“, macht Gößl deutlich. Er fordert zugleich: „Anstatt einer Zersplitterung der Strommärkte in Europa brauchen wir in der EU einen großen einheitlichen Strommarkt mit grenzüberschreitendem Netzausbau.“

Bayerns Wirtschaftsminister warnt, dass sich die negativen Folgen von Strompreiszonen nicht auf Süddeutschland beschränken würden. „Ganz Deutschland hätte das Nachsehen. Die Idee einer Aufspaltung ist nicht nur teuer, sie ist auch ein Angriff auf den Wirtschaftsstandort Deutschland insgesamt", so Aiwanger. Der Umsetzungsaufwand wäre immens, der Nutzen zweifelhaft. Der Koalitionsvertrag spriche eine deutliche Sprache: Deutschland soll eine einheitliche Strompreiszone bleiben. "Wer das infrage stellt, handelt gegen die Interessen unseres Landes", betont Aiwanger. Die Aufteilung würde beispielsweise den Marktwert von Windstrom aus dem Norden senken. Das hätte zur Konsequenz, dass die EEG-Ausgleichszahlungen steigen, was letztlich die Steuerzahler begleichen müssen.

(rs)