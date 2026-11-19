Ein warmes Zuhause ist für viele Menschen in Deutschland keine Selbstverständlichkeit. 4,7 Millionen Menschen und damit 5,7 Prozent der Bevölkerung konnten 2025 nach eigener Einschätzung ihr Haus oder ihre Wohnung nicht angemessen warm halten, weil ihnen dafür das Geld fehlte. Nach weiteren Angaben des Statistischen Bundesamtes ist der Anteil damit gesunken, nachdem er 2024 noch 6,3 Prozent betragen hatte.



Deutschland liegt klar unter dem EU-Schnitt von 8,8 Prozent. Vor allem in den Südländern Griechenland (18,1 Prozent) und Spanien (15,9 Prozent) sagten deutlich mehr Leute, dass sie nicht angemessen heizen könnten. Besonders selten wurden diese Aussage in Finnland (2,6 Prozent) und Polen (3,2 Prozent) getroffen.

Preise auf hohem Niveau

Gegenüber den jeweiligen Vorjahren waren in Deutschland die Preise für Haushaltsenergie in den Jahren 2024 und 2025 jeweils rückläufig. Infolge des Ukraine-Kriegs waren sie aber bereits zuvor stark gestiegen. Seit 2020 müssen die Verbraucher mit einer Preissteigerung um 46,9 Prozent klarkommen gegenüber einer allgemeinen Inflation von 21,9 Prozent in diesem Zeitraum.



In der aktuellen Heizsaison kommt es sehr auf den verwendeten Energieträger an. Aktuell leiden besonders die Nutzer von Ölheizungen, die immer noch ein knappes Viertel sämtlicher Bestandswohnungen wärmen. Für leichtes Heizöl waren die Preise im Oktober 84,5 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Holz, Pellets und andere feste Brennstoffe legten um 14,5 Prozent zu, während sich Gaskunden über leicht um 1,2 Prozent gesunkene Preise freuen konnten.



In mehr als der Hälfte der Bestandswohnungen (53,9 Prozent) stehen immer noch Gasheizungen. Die Preise für diesen Energieträger haben sich seit 2020 nahezu verdoppelt mit einer Zunahme um 91,2 Prozent. Für leichtes Heizöl registrierten die Statistiker eine Preissteigerung von 88,8 Prozent und für Fernwärme um 78,7 Prozent. Lediglich der für Wärmepumpen benötigte Strom blieb mit einer Preissteigerung von 24,6 Prozent annähernd im Rahmen der allgemeinen Inflation.

(Christian Ebner, dpa)