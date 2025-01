Milchbaron wird 85

Er machte aus einem Kleinunternehmen in der schwäbischen Provinz einen internationalen Lebensmittelkonzern: Als Theo Müller 1971 die Molkerei im Dorf Aretsried übernahm, hatte der Betrieb vier Mitarbeiter. Inzwischen hat die Unternehmensgruppe nach Angaben des Konzerns mehr als 32 000 Beschäftigte, 21 Produktionsstandorte und erzielte 2023 einen Umsatz von mehr als 9 Milliarden Euro. Am 29. Januar wird der Mann, der diesen Großkonzern formte, 85 Jahre alt.



Theo Müller möge traditionell keinen großen Wirbel um seine Geburtstage, sagt ein Unternehmenssprecher. Erst zu seinem 80. Geburtstag hatte er sich aus dem Aufsichtsrat des Konzerns zurückgezogen und seinem ältesten Sohn Stefan den Posten übergeben. Danach produzierte Müller senior allerdings weiter Schlagzeilen, besonders wegen seiner Nähe zur aktuellen AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel.

Müller machte 75 Jahre alte Dorfmolkerei zum Konzern

Als Müller in dritter Generation Chef des Familienbetriebs wurde, war die Dorfmolkerei bereits rund 75 Jahre alt. Theobald "Theo" Alfons Müller machte seine Molkerei in dem von zahllosen regionalen Herstellern geprägten Markt dann bundesweit und später auch international bekannt. Dabei fuhr er eine Doppelstrategie: Einerseits verpflichtete er Prominente als Werbeträger, andererseits machte er Milch-Massenprodukte zu bekannten Marken.



So kam der "Joghurt mit der Ecke" auf den Markt, bei dem neben der Milchspeise beispielsweise etwas Müsli zum Unterrühren in einer abknickbaren Ecke des Plastikbechers mitgeliefert wird. Müllers fertiger Milchreis wurde in den 1980-er Jahren ebenfalls zum Renner. Damals entstand auch die "Müllermilch", die Schoko- oder Vanillemixgetränke wurden zum Synonym des Unternehmens.

Sportler und TV-Stars als Werbeträger für Milchprodukte

Es waren Promis wie Fußball-Weltmeister Gerd Müller, Tennisstar Boris Becker oder Larry Hagman, Fiesling aus der erfolgreichen US-Fernsehserie "Dallas", die solche Produkte in Werbespots anpriesen und so zum Aufstieg des bayerischen Unternehmens beitrugen. Dem Slogan "Alles Müller, ... oder was?" konnte sich in den Jahrzehnten fast niemand entziehen. Der Milchindustrie-Verband bezeichnete das Marketing als beispielhaft für die Branche. "Theo Müller wurde da auch oft kopiert", lobte der frühere Geschäftsführer des Spitzenverbands, Eckhard Heuser, die Strategie.



Heute gehören auch Marken wie Weihenstephan, Sachsenmilch, Landliebe oder die Feinkostanbieter Nadler und Homann zur Müller-Gruppe. International produziert oder exportiert der Konzern in mehr als 80 Ländern, ein geschäftlicher Schwerpunkt ist dabei Großbritannien.



Seinen Geburtsort Aretsried, der zur Gemeinde Fischach im Landkreis Augsburg gehört, hat Theo Müller längst verlassen. Der Mann, der gern auch als "Milchbaron" bezeichnet wurde, zog in der Schweiz; die Zentrale der Unternehmensgruppe residiert in Luxemburg. Aretsried blieb allerdings einer der wichtigsten Standorte des Konzerns.

Streit um Erbschaftssteuer und mit Greenpeace

Die Aufsplitterung des Unternehmens ist Folge eines Streits um die Erbschaftssteuer, der vor mehr als zwei Jahrzehnten tobte. Müller zog damals mit seiner Familie in die Nähe von Zürich und verteidigte dies öffentlich: Im Fall der Übertragung des Unternehmens an seine Kinder würde eine dreistellige Millionensumme für den Fiskus fällig, sagte er. Dies würde die Existenz des Unternehmens gefährden. Müller kassierte teils harsche Kritik dafür.



Der ebenso umstrittene wie streitlustige Unternehmer kämpfte immer mit harten Bandagen. Mit Greenpeace lieferte sich Müller eine Justizschlacht bis zum Bundesverfassungsgericht, weil die Umweltorganisation Müllerprodukte als "Gen-Milch" anprangerte. Müller verlor den Prozess.

Privates Treffen mit AfD-Vorsitzender sorgt für Diskussionen

Der Molkereichef war mehrfach das Ziel von Erpressungsversuchen. 1995 sollte Müller sogar entführt werden - doch die als Polizisten verkleideten Gauner scheiterten bei einer fingierten Verkehrskontrolle an der Gegenwehr ihres resoluten Opfers. Als ihn die bewaffneten Männer in einen Kastenwagen zerren wollten, riss sich Müller los. Der Haupttäter erschoss sich danach, gegen Komplizen gab es Prozesse. Als Müller in einem der Verfahren als Zeuge aussagte, blieb er gelassen. Nur zwei, drei Monate habe er gebraucht, um die Tat zu verarbeiten, sagte er. "Das ist keine Sache, die mich weiter bewegt."



Ende 2023 sorgte er erneut für Gesprächsstoff, als ein Treffen Müllers mit AfD-Parteichefin Weidel in der französischen Urlaubsmetropole Cannes durch einen Bericht der "Bild"-Zeitung bekannt wurde. Einige Wochen später sagte er in einem Interview der "Neuen Zürcher Zeitung", Weidel sei für ihn "eine Freundin". "Ich unterhalte mich gerne mit ihr", meinte der Milchunternehmer, betonte aber auch: "Ich bin kein AfD-Mitglied, und ich möchte keines werden."



Weidel kann sich auch in Deutschland die Einbindung von Superreichen in eine Regierung vorstellen, wie das bei Tech-Milliardär Elon Musk in den USA der Fall ist. Auf eine entsprechende Frage sagte sie jüngst im RTL-"Kandidatencheck", sie denke da etwa an jemanden wie Theo Müller. Es gehe darum, dass sich deutlich mehr Menschen mit wirtschaftspolitischem Sachverstand und auch erfolgreiche Unternehmer im politischen Betrieb einbringen.

(Ulf Vogler, dpa)