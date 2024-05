Mit weniger Ressourcen mehr Wachstum erzielen

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) diskutierte heute im Rahmen eines Kongresses Wege zum Aufbau einer effektiven Kreislaufwirtschaft in Deutschland. „In mehrfacher Hinsicht kann die Kreis-laufwirtschaft unserem Land helfen, erfolgreich zu sein. Wenn wir es schaffen, sie effektiv umzusetzen, verbinden wir in ihr ökonomische und ökologische Interessen zu unserem Vorteil. Dann können wir mit weniger Ressourcen mehr Wachs-tum erzielen“, so vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.



Brossardt weiter: „Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft hilft dem Klima und unserer Umwelt. Denn Abfälle, Emissionen und der Bedarf an Rohstoffen können so deutlich reduziert werden. Gleichzeitig können wir durch Product-as-a-Service-Lösungen, die Verlängerung des Lebenszyklus von Produkten und hochwertiges Recycling, bestehende Ressourcen länger nutzen. Das ist auch ein immenser geopolitischer Vorteil, schließlich steigern wir damit unsere Unabhängigkeit von Rohstoffimporten.“



Die vbw begrüßt, dass der Bund eine nationale Kreislaufstrategie vorlegen will und die Bayerische Staatsregierung ein Pendant für den Freistaat plant. „Für eine er-folgreiche und effiziente Kreislaufwirtschaft muss die Politik den gesamten Lebenszyklus von Produkten in den Blick nehmen – von der Entwicklung bis zur Wiederverwertung. Die vielen Aspekte, auf der eine stabile Kreislaufwirtschaft fußt, müssen entsprechend gefördert werden. Pauschallösungen werden uns nicht weiterbringen“, mahnt Brossardt und ergänzt: „Außerdem muss unser Land innovationsfreundlicher werden. Technischer Fortschritt ist zentral für alle Phasen der Kreislaufwirtschaft. Dieser muss mit Technologieoffenheit gestärkt werden. Verengende Rahmenbedingungen und pauschale Verbote dürfen den Fortschritt nicht ausbremsen.“



Aus Sicht der vbw steckt die Kreislaufwirtschaft noch in den Kinderschuhen. Durch die richtigen politischen Strategien begleitet hat sie aber ein riesiges Entwicklungspotenzial. „Wir sind überzeugt, dass der Aufbau einer erfolgreichen Kreislaufwirtschaft die Voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaften, aber auch für nachhaltigen Erfolg unseres Wirtschaftsstandortes ist“, so Brossardt abschließend.

(ibw)