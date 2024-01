München und Nürnberg außen vor

Der Flugplan an den Flughäfen München und Nürnberg wird von dem Streik der Luftsicherheitskräfte an den anderen deutschen Verkehrsflughäfen an diesem Donnerstag voraussichtlich nicht betroffen sein. Das gelte auch für die Inlandsflüge der Lufthansa, sagte eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch. In viele Maschinen dürften deutlich weniger Passagiere unterwegs sein. Aber es sei davon auszugehen, dass der Betrieb in München und Nürnberg "in vollem Umfang stattfinden wird", sagte die Lufthansa-Sprecherin.



Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Fluggastkontrolle und anderer Sicherheitsbereiche an den Flughäfen Frankfurt, Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln, Düsseldorf; Leipzig, Dresden, Erfurt und Stuttgart für Donnerstag zum Streik aufgerufen, um Lohnerhöhungen durchzusetzen.



Die Passagierkontrolle in München und Nürnberg sind nicht betroffen, denn die Beschäftigten dort arbeiten im öffentlichen Dienst. Damit sind alle Flüge von und nach München und Nürnberg weiter möglich.

(Roland Losch, dpa)