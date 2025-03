Münchner Hotelkette mehrere Milliarden wert

Motel-One-Gründer Dieter Müller verkauft die Mehrheit an seinem Unternehmen. Der europäische Finanzinvestor PAI Partners übernimmt 80 Prozent am operativen Geschäft der Münchner Hotelkette, wie die beiden Unternehmen mitteilen. Müller bleibt Unternehmenschef - zudem verbleibt der zuletzt abgespaltene Immobilienarm der Gruppe bei ihm.



Zum Kaufpreis für den 80-Prozent-Anteil machten die Unternehmen keine Angaben. Der Finanzdienst Bloomberg berichtet, dass die Transaktion Motel One einen Wert von insgesamt 3,5 Milliarden Euro zuweise.



Die Motel One Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet und betreibt nach eigenen Angaben derzeit 99 Hotels mit knapp 28.000 Zimmern in 13 Ländern.



"Ich freue mich sehr, PAI mit seiner umfangreichen Erfahrung im Hospitality-Bereich als strategischen Partner willkommen zu heißen", sagte Müller. "Gemeinsam werden wir die internationale Expansion von Motel One weiter beschleunigen und das nächste spannende Kapitel unserer Geschichte schreiben." PAI ist derzeit unter anderem an der European Camping Group beteiligt. Von 2016 bis 2019 hielt die Kette B&B Hotels.



Von PAI hieß es: "Wir wollen das aktuelle Momentum des Unternehmens nutzen und die nächste Wachstumsphase begleiten." Die Transaktion soll im zweiten Quartal abgeschlossen werden.

(Christof Rührmair, dpa)