Der europäische Emissionshandel verteuert vieles. Jetzt soll es den Hausmüll treffen. Als einziges Bundesland kämpft Bayern gegen die Pläne der EU-Kommission, auch für Hausmüllverbrennungsanlagen eine CO2-Abgabe einzuführen. Bayerns Umwelt- und Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber (Freie Wähler), der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) und die Verbraucherzentrale Bayern sehen dadurch neue finanzielle Belastungen auf die Bürger zukommen.



„Klimaschutz und Abfallvermeidung sind zentrale Zukunftsaufgaben. Hausmüllverbrennungsanlagen in den Emissionshandel einzubeziehen, hilft aber weder dem einen noch dem anderen. Ein CO2-Preis für die Müllverbrennung bürdet am Ende nur den Verbraucherinnen und Verbrauchern weitere Kosten auf und bedeutet neue Bürokratie“, so Glauber. Denn ausgerechnet die hochwertige und bewährte Technik für die sichere und kontrollierte Behandlung nicht vermeidbarer Restabfälle würde dadurch zusätzlich verteuert. Hinzu komme, dass die Menschen bei der Müllentsorgung keine Wahlmöglichkeit haben.

Abfälle verschwinden nicht, wenn man ihre Verbrennung verteuert

„Diese Abfälle verschwinden nicht, wenn man ihre Verbrennung verteuert. Die Anlagen arbeiten zudem unter strengen Umweltauflagen, verfügen über moderne Abgasreinigungssysteme und ermöglichen eine zuverlässige Entsorgung bei gleichzeitiger Energiegewinnung“, betont der Umweltminister.



„Der größte Teil der fossilen Emissionen einer Müllverbrennungsanlage stammt aus Kunststoffverpackungen und Verbundmaterialien“, sagt Sigrid Goldbrunner, Leiterin des Referats Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit bei der Verbraucherzentrale Bayern, der Staatszeitung. Über deren Menge würden aber nicht die Verbraucher entscheiden, sondern Hersteller und Handel. „Hier muss die Politik ansetzen: mit verbindlichen Mehrwegquoten, recyclinggerechtem Produktdesign und einer erweiterten Herstellerverantwortung. Die Entsorgungskosten fossiler Kunststoffe müssen dort getragen werden, wo sie entstehen“, fordert Goldbrunner.

Antrag Bayerns wurde im Bundesrat abgeschmettert

Doch die Politik bürdet die Kosten lieber den Verbrauchern auf. Denn im Bundesrat wurde Bayerns Antrag, dass der Bund die sogenannte Siedlungsabfallbrennung aus dem EU-Emissionshandel herausnimmt, abgeschmettert. Vielmehr wurde im Wirtschafts- und Europaausschuss des Bunderrats laut einer Sprecherin des bayerischen Umwelt- und Verbraucherschutzministeriums die Einbeziehung von Abfallverbrennungsanlagen in den Emissionshandel begrüßt. Dadurch würden Anreize für kosteneffiziente Emissionsminderungen geschaffen und gleiche Wettbewerbsbedingungen mit anderen Energieerzeugungsanlagen hergestellt. Denn die Abwärme aus Müllverbrennungsanlagen wird meist ins Fernwärmenetz eingespeist. Doch das Ansinnen des Bundesrats verkennt laut einer Sprecherin des bayerischen Umweltministeriums den Hauptzweck der Anlagen, nämlich „sichere und saubere Entsorgung von Hausmüll“.



Daher hat Glauber jetzt die Abgeordneten von Freien Wählern und CSU im europäischen Parlament gebeten, sich für eine Herausnahme der Verbrennung von Siedlungsabfällen aus dem europäischen Emissionshandel einzusetzen.



Auch der VKU, der über 1600 Stadtwerke und kommunalwirtschaftliche Unternehmen in Deutschland vertritt, ist auf Glaubers Seite. Zwar unterstützt der VKU das Ziel der EU-Klimaneutralität, lehnt aber die Einbeziehung der Anlagen für die Verbrennung von Siedlungsabfällen in den EU-Emissionshandel ab. Diese Anlagen seien Teil der kommunalen Daseinsvorsorge, sowohl bei der Abfallentsorgung als auch bei der Bereitstellung zurückgewonnener Energie. Sie sind laut VKU unverzichtbar für den Ausstieg aus der Deponierung kohlenstoffhaltiger Abfälle. Die von Deponien ausgehenden Emissionen seien durch sie selbst weitestgehend unvermeidbar, deshalb würden die Deponien kaum über Möglichkeiten zur Emissionsvermeidung verfügen. Der VKU betont, dass die Nichteinbeziehung von Deponien zu einer klimapolitisch kontraproduktiven Behandlung der Entsorgungswege führt.



„Wer weniger Abfall und mehr Recycling will, muss bei Produktdesign, Verpackungen, Mehrwegsystemen, Wiederverwendung und Produzentenverantwortung ansetzen. Wir brauchen Klimaschutz mit Augenmaß, Verlässlichkeit und einem klaren Blick für die praktischen Folgen politischer Entscheidungen“, sagt Glauber.



Hausmüllverbrennungsanlagen seien keine klassischen lndustrieanlagen, die ihre Produktion kurzfristig umstellen oder emissionsärmere Verfahren einsetzen können. Sie behandeln Reststoffe, die trotz Vermeidung, Wiederverwendung und Recycling anfallen und erfüllen damit dem Minister zufolge eine unverzichtbare öffentliche Aufgabe. „Das muss für jeden Haushalt bezahlbar bleiben“, fordert Glauber.

Keine Lenkungswirkung, aber eine erhebliche Mehrbelastung für alle

Gemäß einem Vorschlag der EU-Kommission zur Reform des europäischen Emissionshandels (ETS) sollen thermische Behandlungsanlagen ab 2031 stufenweise für ihre CO2-Emissionen abgabepflichtig werden, ab 2034 sind vollständige Abgabepflichten vorgesehen. Das soll alle Anlagen ab einem Durchsatz von 3 Tonnen pro Stunde umfassen und beträfe alle 14 bayerischen Hausmüllverbrennungsanlagen.



Thermische Abfallbehandlungsanlagen unterliegen seit 1. Januar 2024 dem deutschen Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG). Das hat die Ampel-Bundesregierung auf den Weg gebracht. Bayern hat sich von Anfang an – und auch bei der aktuellen Novelle des BEHG – gegen die CO2-Bepreisung der Müllverbrennung positioniert und wird dies laut Glauber auch weiterhin tun – sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene. Ein besonderes Anliegen sei dabei die Herausnahme der Sonderabfallverbrennung aus dem nationalen Emissionshandel. Die EU sieht hierfür keine CO2-Bepreisung vor. Deutschland geht laut dem Minister damit über die europäischen Vorgaben hinaus und verteuert die Entsorgung ohne Notwendigkeit.



Beim Zweckverband Abfallverwertung Südostbayern (ZAS) begrüßt man Glaubers Engagement. „Die bisherige Belastung durch das nationale BEHG beträgt 2026 beim ZAS voraussichtlich rund 7,9 Millionen Euro oder durchschnittlich rund 35 Euro brutto pro Tonne angelieferten Müll“, sagt ZAS-Werkleiter Robert Moser der Staatszeitung. Das sei eine erhebliche Mehrbelastung für die Bürger im ZAS-Verbandsgebiet. „Eine Lenkungswirkung für den Zweckverband können wir nicht erkennen, da der ZAS ja nicht auf andere, weniger CO2 belastete Brennstoffe ausweichen kann. Wir sind gerade zur umweltgerechten Entsorgung der angelieferten Abfälle satzungsgemäß verpflichtet“, betont Moser.



Bereits vor einem Jahr habe der stellvertretende ZAS-Verbandsvorsitzende Max Heimerl (CSU), Landrat des Landkreises Mühldorf, die Problematik der CO2-Bepreisung darstellt und auf eine Aussetzung drängt. Michael Meister (CDU), Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit im Bundeskanzleramt, hat sich in einem Antwortschreiben bei Heimerl „für die Hinweise zur spezifischen Situation der kommunalen Abfallwirtschaft“ bedankt. Man werde diese im weiteren Gestaltungsprozess der CO2-Bepreisung im Blick haben.

ZAS-Werkleiter Moser verweist darauf, dass zurzeit eine Pilotanlage zur Abscheidung von CO2 beim ZAS in Betrieb genommen wird. „Mit ihr können wir 5 Tonnen CO2 pro Tag aus der Rauchgasreinigung abscheiden.“ Es sei vorgesehen, dass dieses CO2 zur Förderung der Photosynthese in den benachbarten Gewächshäusern zur Unterstützung des Pflanzenwachstums eingesetzt wird. „Nach derzeitigem Stand würde die Nutzung des CO2 im Gartenbau unsere CO2-Bilanz nicht verringern, also zu keiner Entlastung bei der CO2-Abgabe führen“, so Moser.



Anders als beim ZAS sieht die Angelegenheit Britta Walt-helm (Grüne), Referentin für Umwelt und Gesundheit der Stadt Nürnberg. Sie ist zugleich die erste Werkleitung des Abfallwirtschaftsbetriebs Stadt Nürnberg (ASN). „Grundsätzlich halten wir es für sinnvoll, alle Sektoren in die CO2-Bepreisung einzubeziehen und den Marktmechanismus für mehr Klimaschutz zu nutzen. Auch die thermische Abfallverwertung muss ihren Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten. Eine CO2-Bepreisung kann Anreize setzen, Abfälle zu vermeiden, wiederzuverwenden und zu recyceln“, so Walthelm.

Abwärme aus der Müllverbrennung wirkt gebührenentlastend

Sie betont, dass in Deutschland die CO2-Bepreisung für die thermische Abfallverbrennung bereits gilt. Jetzt gehe es darum, sie auf europäischer Ebene in den EU-Emissionshandel zu integrieren. „Das begrüßen wir grundsätzlich“, so Nürnbergs Umweltreferentin. Eine EU-weit einheitliche Regelung sei wichtig, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und zu verhindern, dass Abfälle verstärkt ins Ausland exportiert werden. „Damit folgen wir auch der Position des Deutschen Städtetags“, sagt Walthelm. Doch sie sorgt sich um zusätzliche Bürokratie.



In Nürnberg wird wie vielerorts die Abwärme aus der Müllverbrennungsanlage für die Fernwärmeversorgung der Stadt genutzt. Das wirkt laut Walthelm gebührenentlastend, da der Heißdampf aus der Müllverbrennungsanlage vermarktet wird und Einnahmen erzielt. „Die Nürnberger Müllgebühren sind im bundesweiten Vergleich sehr günstig. Im aktuellen Müllgebühren-Ranking des Beratungsunternehmens IW Consult, das im Auftrag des Immobilienverbands Haus und Grund erstellt wurde, belegt Nürnberg unter den 100 größten deutschen Städten den zweiten Platz. Nur in Flensburg sind die Gebühren noch niedriger“, so die Umweltreferentin.



Sie betont, dass die Müllverbrennungsanlage dazu dient, unvermeidbare Restmüllmengen thermisch zu verwerten. Hier bestehe noch ein großes Potenzial durch eine bessere Trennung der Abfälle. „Aus unserer Sicht lässt sich die Menge des Restmülls noch deutlich reduzieren. Auch wenn Verpackungen bereits über die Dualen Systeme (Gelber Sack) erfasst werden, landen nach wie vor viele Wertstoffe und andere Abfälle im Hausmüll, die dort nicht hineingehören“, so Walthelm. Laut einer Studie des Umweltbundesamts aus dem Jahr 2020 war nur circa ein Drittel des Müllaufkommens in den Restmülltonnen Restmüll im eigentlichen Sinne, circa 40 Prozent waren Bioabfälle und der Rest trockene Wertstoffe wie Papier, Kunststoff, Metall und Glas.

Müllgebühr orientiert sich an der Restmüllmenge

„In Nürnberg setzten wir einen Preisanreiz, dahingehend, dass unsere Müllgebühr sich an der Restmüllmenge orientiert. In der Gebühr ist aber auch die Nutzung von Biotonne, Gartenabfallsammelstellen und Wertstoffhöfen enthalten. Wer durch eine bessere Trennung auf eine kleinere Restmülltonne umstellen kann, kann Geld sparen“, unterstreicht Walthelm.



Preissensibilität in Sachen Müllabfuhr herrscht auch in Würzburg. „Ob der CO2-Preis das beste Instrument für die Müllverbrennung ist, darüber kann man streiten. Die Sorge um steigende Müllgebühren nehme ich ernst“, sagt Oberbürgermeister Martin Heilig (Grüne) der Staatszeitung. Klar sei aber, dass auch die Emissionen aus der Müllverbrennung sinken müssen, wenn die Stadt klimaneutral werden wolle. „Unser Müllheizkraftwerk ist ein zentraler Baustein der Würzburger Fernwärme. Deshalb müssen wir es zukunftsfähig machen, wie es Klimaschutzkonzept und Wärmeplanung vorsehen“, so der Würzburger OB. Auch die Förderprogramme des Bundes für den Fernwärmeausbau setzten klare CO2-Vorgaben, und dazu müsse das Müllheizkraftwerk beitragen. „Deshalb setzen wir uns jetzt mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft und der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH an einen Tisch und erarbeiten einen gemeinsamen Fahrplan für die schrittweise Dekarbonisierung des Müllheizkraftwerks“, sagt Heilig.

(Ralph Schweinfurth)

