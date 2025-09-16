Wirtschaft

Auszubildende (Symbolbild). Foto. dpa

16.09.2025

Noch 9.500 Azubis auf Stellensuche - viele freie Plätze

Sozialministerin Scharf sieht den Ausbildungsmarkt als stabil - Wachstum gibt es aber nur in einem Bereich

Die bayerische Arbeitsministerin Ulrike Scharf (CSU) sieht die Lage am Ausbildungsmarkt als stabil. Zwar hätten Ende August noch rund 9.500 junge Menschen eine Ausbildungsstelle gesucht, ihnen stünden aber 27.500 offene Stellen gegenüber, hieß es aus ihrem Ministerium. Dass die Bewerber und Stellen nicht zusammenpassten, hänge mit der unterschiedlichen Attraktivität verschiedener Berufe zusammen, sagte der Leiter der Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), nach einer Kabinettssitzung. Nun müssten noch die Menschen mit den Stellen zusammengebracht werden. Grundsätzlich sei die Ausbildungsbereitschaft trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage hoch. 

Scharf und Herrmann lobten insbesondere die positive Entwicklung im Handwerk. Dort habe es zum 31. August insgesamt 22.100 neue Verträge gegeben - das waren 5,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In der Metall- und Elektroindustrie ging es dagegen um 3,8 Prozent auf knapp 14.500 Verträge nach unten, im Bereich der IHKs sogar um 5,3 Prozent auf 42.000. 

Endspurt im August lässt Zahlen steigen 

Alle Bereiche haben damit im August noch einen Endspurt hingelegt. Im Handwerk hatte es früheren Angaben aus der Branche zufolge beispielsweise Ende Juli erst 16.600 Verträge gegeben, bei den IHKs knapp 35.000. 

Zudem nähmen die Berufsfachschulen jedes Jahr mehr als 25.000 neue Schülerinnen und Schüler auf. Am beliebtesten seien die Berufe der Pflegefachperson mit etwa 7.000 Neueinsteigern und der Kinderpflegerin beziehungsweise des Kinderpflegers mit 3.700 Neueinsteigern. 

Wie wichtig eine abgeschlossene Berufsausbildung ist, beweise ein Blick in die Arbeitslosenstatistik, heißt es aus dem Arbeitsministerium: Für Menschen ohne Ausbildungsabschluss habe die Arbeitslosenquote im Freistaat zuletzt bei 13,1 Prozent gelegen, für Menschen mit Berufsabschluss bei nur 2,3 Prozent.

Gewerkschaftsbund kritisiert Rahmenbedingungen

Beim DGB sieht man die Lage kritischer. "Viele junge Menschen finden keinen Ausbildungsplatz, weil die Rahmenbedingungen oftmals nicht stimmen", sagt Bezirksjugendsekretärin Anna Gmeiner. "Es gibt zu wenig Geld, die Ausbildungsqualität ist schlecht und bezahlbarer Wohnraum ist ohnehin Mangelware. Solange Azubi-Wohnheime kaum gefördert werden und Ausbildungsvergütungen nicht zum Leben reichen, bleibt die Berufsausbildung für viele unattraktiv." (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollte eine Wehrpflicht sowohl für Männer als auch für Frauen gelten?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!