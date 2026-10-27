Wirtschaft

Viele Deutsche halten ihr Geld lieber zusammen. (Foto: dpa)

27.10.2026

Neue Zahlen: Nur die Schweizer sparen mehr als die Deutschen

Fast ein Fünftel ihres verfügbaren Einkommens legten private Haushalte in Deutschland im vergangenen Jahr zurück. Was hinter der im internationalen Vergleich hohen Sparquote steckt

Die Menschen in Deutschland haben auch im vergangenen Jahr überdurchschnittlich viel gespart. Private Haushalte legten 18,9 Prozent ihres verfügbaren Einkommens auf die hohe Kante, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Damit lag die Bruttosparquote deutlich über dem EU-Schnitt von 14,3 Prozent. Die Deutschen wurden in Europa nur von den Schweizern übertroffen, die 27,4 Prozent sparten. Dort hat allerdings die private Altersvorsorge eine deutlich höhere Bedeutung als hierzulande.

Besonders wenig sparten innerhalb der Europäischen Union private Haushalte in Italien mit einer Sparquote von 10,8 Prozent. Damit lagen sie fast auf dem Niveau der konsumfreudigen US-Amerikaner, die nur 10,7 Prozent ihres Einkommens für später zur Seite legten.

Bruttosparquote in Deutschland etwas zurückgegangen

Die Statistiker nutzen für den internationalen Vergleich die Bruttosparquote, weil es nur dafür vergleichbare Daten gibt, wie das Bundesamt erläutert. Berücksichtigt wird dabei sowohl das, was private Haushalte von ihrem verfügbaren Einkommen zum Beispiel aufs Sparbuch packen oder an der Börse anlegen, als auch neu erworbene Ansprüche in der betrieblichen Altersvorsorge.

Bei der Bruttosparquote werden zudem Abschreibungen, vor allem auf Immobilien, nicht abgezogen. Gemeint ist damit der sogenannte Substanzverzehr, also der schleichende Wertverlust einer selbst genutzten oder vermieteten Wohnung durch Abnutzung und Alterung.

Zuletzt ging die Sparquote in Deutschland nach Angaben der Wiesbadener Statistiker leicht zurück. Im ersten Halbjahr 2026 lag sie wie im gesamten Jahr 2025 bei 18,9 Prozent. Im Jahr 2024 waren es 19,6 Prozent. Einen Höchststand hatte die Bruttosparquote im Jahr 2020 mit 22,9 Prozent erreicht: Während der Corona-Pandemie hatten viele Menschen mehr Geld übrig als in normalen Zeiten, weil zum Beispiel Urlaubsreisen ausfielen und Freizeiteinrichtungen zeitweise geschlossen waren. (Christian Ebner, dpa)

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