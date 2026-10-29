Pflege, Brot, Probiotika

Seit 1997 verleiht die Stadtsparkasse München den Münchner Gründerpreis. Zu den Gewinnern der begehrten Auszeichnung gehörten namhafte Firmen wie FlixBus, air up oder Dean & David. Der Preis fördert das Gründungsklima in München und soll Gründerinnen und Gründern Mut machen, ihre Ideen zu verwirklichen.

Bei der 29. Ausgabe des Gründerpreises zeichnete die Stadtsparkasse drei Unternehmen aus. Das beste Start-up ist ON7, das Unternehmen mit motivierten Fachkräften und Auszubildenden verbindet – und begleitet beide Seiten bis zur erfolgreichen Integration. In der Kategorie Aufsteiger teilen sich den ersten Platz Julius Brantner Brothandwerk und die probiotischen Nahrungsergänzungsmittel von mybacs.

„Alle drei Gewinner verbindet die Fürsorge für den Menschen und sein Wohlbefinden, wenn auch mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Sie hatten den Mut, neue Wege zu gehen und unternehmerische Impulse zu setzen“, lobte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse München Stefan Hattenkofer. „Diesen Gründergeist zeichnen wir gerne aus.“

Start-ups sind laut Hattenkofer wegen der schwächelnden Wirtschaft so wichtig wie nie zuvor. Er bezeichnet sie als Frischzellenkur für die Wirtschaft. Darüber hinaus würden rund eine halbe Million Menschen in Deutschland für Start-ups arbeiten, davon allein ein Viertel in München.

ON7 bringt Pflegeeinrichtungen mit Fachkräften und Auszubildenden aus dem Ausland zusammen und begleitet sie von der Auswahl über Visa und Anerkennung bis zur Integration. Das Besondere: ON7 verbindet eigene physische und digitale Infrastruktur, von Sprachschulen im Ausland bis zur Plattform für alle Prozesse. Darüber hinaus hat ON7 ein eigenes Kompetenz- und Anerkennungszentrum für Pflegefachkräfte in Würzburg. „Die Auszeichnung gibt dem Pflegenotstand und Lösungen mehr Sichtbarkeit und zeigt, dass faire Pflegemigration aus München neue Maßstäbe setzen kann”, freut sich ON7 Geschäftsführer Maximilian Angerer.

Die Bio-Bäckerei Julius Brantner Brothandwerk steht für authentisches Handwerk und Transparenz. Aus regionalen Bio-Zutaten entsteht ein Sortiment, das die Wertschätzung für Zeit und Natur erlebbar macht. Allerdings umfasst das Sortiment insgesamt nur sieben Produkte. Brantners Brot gibt es nicht nur in seinen drei Filialen, sondern auch noch in bestimmten Gastronomiebetrieben. „Bei uns standen höchste Ansprüche an unsere Qualität, Nachhaltigkeit und organisches Wachstum schon immer ganz im Fokus“, so Bäckermeister Brantner. Er freut sich auch, dass München so viel Lust auf gutes Bio-Brot hat.

Das Team von mybacs um Gründer Carl-Philipp von Polheim klärt über Mikrobiomgesundheit auf und schafft mit seinen Probiotika einen neuen Ansatz für Darmgesundheit und gegen Verdauungsbeschwerden. Als Mikrobiom bezeichnet man die Gemeinschaft von Mikroorganismen und ihrer genetischen Information in einem bestimmten Lebensraum. Die meisten dieser winzigen Mitbewohner leben im menschlichen Darm (oft als Darmflora bezeichnet). Die mybacs-Produkte gibt es mittlerweile nicht nur online sondern auch in Drogeriemärkten. (Friedrich H. Hettler)

