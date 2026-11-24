Laptops, Spielekonsolen und andere Elektronikartikel haben sich mit dem Boom um Künstliche Intelligenz deutlich verteuert. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren Laptops im Oktober fast 15 Prozent teurer als ein Jahr zuvor und Desktop-PCs gut 13 Prozent. "Ein Grund dafür ist der gestiegene Bedarf an Speicherkapazität für KI-Rechenzentren, der sich auch in der Entwicklung der Verbraucherpreise für Speichermedien widerspiegelt", heißt es in der Mitteilung.



So verteuerten sich Festplatten im Oktober zum Vorjahresmonat um 40,8 Prozent, Speicherkarten, USB-Sticks und Ähnliches waren gut ein Fünftel (22,1 Prozent) teurer. Auch bei anderen digitalen Geräten gebe es Preiserhöhungen: Spielekonsolen verteuerten sich um 13 Prozent, Mobiltelefone ohne Vertrag um gut 12 Prozent, Smartwatches, Fitnesstracker oder Ähnliches um rund 6 Prozent. Die Preise für E-Book-Reader blieben dagegen fast unverändert. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im Oktober zum Vorjahresmonat um 2,8 Prozent.

Preise für Computer mittelfristig gefallen

Den jüngsten Preisanstiegen für Laptops und Co gingen allerdings teils deutliche Preisnachlässe in den Vorjahren voraus. 2025 waren Desktop-PCs gut 16 Prozent und Laptops rund 9 Prozent günstiger als 2020, so die Statistiker. Mobiltelefone ohne Vertrag wurden in dem Zeitraum 11,7 Prozent günstiger, Spielekonsolen 4,2 Prozent und Smartwatches, Fitnesstracker und Co 3,3 Prozent. "Diese Preissenkungen resultierten vor allem aus dem Abbau von Überproduktionen, die während der Covid-19-Pandemie entstanden waren", hieß es.

Unterhaltselektronik und Haushaltsgeräte billiger

Während Computer zuletzt deutlich teurer waren als vor einem Jahr, verbilligte sich Unterhaltungselektronik. So mussten Verbraucher für Fernsehgeräte im Oktober 9,2 Prozent weniger zahlen und für Kameras 2,5 Prozent weniger.



Auch Haushaltselektrogeräte verbilligten sich: Die Preise für Geschirrspülmaschinen lagen im Oktober 7 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Kaffeevollautomaten oder Espressomaschinen verbilligten sich um 5,4 Prozent, Waschmaschinen um gut 4 Prozent, Toaster oder Grillgeräte um 1,5 Prozent.

(Alexander Sturm, dpa)