Der Ausbau erneuerbarer Energien in Bayern kommt laut Gutachten nur langsam voran. (Foto: dpa/Patrick Pleul)

02.03.2026

Prognos: Bayerns Klimaziel 2040 in weiter Ferne

Seit 14 Jahren lässt die bayerische Wirtschaft die Fortschritte der Energiewende vom Basler Prognos-Institut bewerten. Noch kein einziges Mal gab es gute Noten für Bund und Staatsregierung

Das einst von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verkündete Ziel eines klimaneutralen Bayern im 2040 liegt nach wie vor in weiter Ferne. Im mittlerweile 14. Jahresgutachten des Basler Prognos-Instituts für die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) stellen die Ökonomen unverändert sowohl dem Bund als auch der Staatsregierung mäßige bis schlechte Bewertungen aus. Demnach ist - gemessen an den Klimazielen - der Ausbau sowohl der Stromnetze als auch der erneuerbaren Energien nach wie vor zu langsam.

„Schrittgeschwindigkeit besser als Stillstand“

Die vbw forderte höheres Tempo. „Von München erwarten wir uns vor allem mehr Rückenwind beim Thema Windenergie“, sagte vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt an die Adresse Söders und seines Kabinetts. Positiv bewertete Brossardt, dass der Netzausbau mittlerweile etwas weniger langsam voranschreitet: „Nicht gerade schnell, doch Schrittgeschwindigkeit ist besser als Stillstand.“

Söder hatte 2021 angekündigt, dass Bayern bis 2040 klimaneutral werden solle, - noch fünf Jahre früher als das zuvor vom Bund noch unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ausgegebene Zieldatum 2045. In der bayerischen Industrie galt Söders Ziel allerdings von vornherein als Schaufensterpolitik - so von Managern zu hören, wenn keine Kameras und Mikrofone in der Nähe sind. Mittlerweile hat die Staatsregierung angekündigt, ihr Klimaziel auf 2045 verschieben zu wollen. Gesetzlich verankert ist das bisher allerdings nicht.

Bayern weit vom „Zielpfad“ entfernt

Um das Ziel zu erreichen, „dafür müsste Bayern eben im Prinzip gegenüber dem deutschen Durchschnitt schneller sein“, sagte Prognos-Fachfrau Almut Kirchner. Nach derzeitigem Stand wäre demnach sogar zweifelhaft, ob Bayern das etwas weniger ehrgeizige Bundesziel der Klimaneutralität bis 2045 erreichen kann. „Wenn man das Ziel fünf Jahre nach hinten verschiebt, das ist nicht wirklich matchentscheidend“, sagte Kirchner dazu. „Also wir sind im Moment so weit vom Zielpfad entfernt.“

Prognos bewertet den Stand der Energiewende für die vbw alljährlich nach vier Hauptkriterien: Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit der Energie, erneuerbarer Energien und Energieeffizienz sowie die Reduktion der Treibhausgasemissionen. Bei zwei Punkten – Bezahlbarkeit und Treibhausgasemissionen – steht die Ampel laut Gutachten mangels größerer Fortschritte auf Rot, bei den beiden anderen auf Gelb.

Wiedereinstieg in die Atomkraft wäre laut Prognos sehr teuer

Zum Ausbau der Stromnetze sagte Prognos-Forscher Sven Kreidelmeyer: „Wir sind dort immer noch viel zu langsam und müssen noch die Verzögerung der Vergangenheit aufholen.“ Das bezieht sich unter anderem darauf, dass der Bau der beiden großen Stromtrassen Südlink und Südostlink Jahre hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurückliegt. Einen Wiedereinstieg in die Atomenergie - wie von Söder in den vergangenen Jahren häufig gefordert - hält Kirchner allein aus wirtschaftlichen Gründen nicht für sinnvoll. „Wir sind im Moment in einer Situation, in der die Kernkraft tatsächlich drei bis fünfmal pro Kilowattstunde teurere Gestehungskosten hat als die Erneuerbaren.“ (dpa)

