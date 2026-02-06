Wirtschaft

Ein Kondolenzbuch für die verstorbene ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth liegt im Deutschen Dom aus. Sie war ein Kommunikationsprofi. (Foto: dpa/Britta Pedersen)

06.02.2026

Rita Süssmuths Erbe

Gute Kommunikation als Erfolgsfaktor

Am vergangenen Wochenende starb die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. In den zahlreichen Nachrufen wird die Politikerin als herausragende Persönlichkeit beschrieben. Viele Statement-Geber betonen ihren Reformwillen, ihre konsequente Haltung, Themen, Ansichten und Vorschläge immer wieder vorzutragen und Menschen zu überzeugen. In politischen Auseinandersetzungen habe sie zugleich die Gabe gezeigt, sich auch mit divergierenden Meinungen auseinanderzusetzen und mit Andersdenkenden im Dialog zu bleiben. Sie habe nachfolgende Generationen immer wieder motiviert, gegen den Strom zu schwimmen. „Wenn die den Widerstand durchhalten und gute Freunde haben, die sie unterstützen, versetzen sie die ersten kleinen Berge“, soll sie einmal gesagt haben.

Das Ansehen von Rita Süssmuth hat ganz stark mit ihrer Kommunikation zu tun. Mit der verbalen und mit der nonverbalen. Damit, wie sie geredet hat, wie sie aufgetreten ist und wie sie sich – auch im politischen Disput – anderen gegenüber verhalten hat. Kommunikation ist eben nicht nur, wie wir schreiben oder sprechen. Kommunikation ist die Basis für ein gesamtgesellschaftliches Miteinander. Ob auf Berliner (oder damals Bonner) Bühne, in der Landespolitik oder auf kommunaler Ebene.

Ein oft unterschätzter Erfolgsfaktor

Doch nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft ist gute Kommunikation ein oft unterschätzter Erfolgsfaktor. Etwa, wenn Unternehmen um qualifizierte und motivierte Mitarbeiter werben; wenn sie Produkte oder Leistungen auf den Markt bringen; wenn sie Investoren oder Kunden überzeugen wollen. All das geht nicht ohne eine durchdachte, vorbereitete und an Ziel und Zielgruppe ausgerichtete Kommunikation. Rita Süssmuth wusste das. Ihre Kommunikation war geradlinig, grundehrlich und daher auch glaubhaft. Selbst dann, wenn man ihren Standpunkt in der Sache nicht teilen mochte. Darum ist es keine Überraschung, dass Menschen der 1980er- und 1990er-Jahre ebenso wie Weggefährten von heute ihre klare Haltung und ihre klare Kommunikation würdigen.

Um politische oder wirtschaftliche Pläne, Produkte oder Programme zu vermitteln, muss man nicht Kommunikationswissenschaft studieren und auch keine Theorien auswendig lernen. Man muss sich vor allem auf das Gegenüber einstellen, auf die Empfänger sowie auf Klarheit und Wahrheit in der Sprache; und nicht – überspitzt gesagt – jede Woche das Gegenteil von dem erzählen, was man den Medien in der Vorwoche noch in die Mikrofone diktiert hat. 

Haltung und Aushalten

Und man muss Widerstände aushalten können, denn eine ehrliche Kommunikation enthält manchmal auch unbequeme Wahrheiten, für die es auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Co keine Likes gibt, sondern manchmal übereilte und hingeschnodderte Kommentare. Mit solchen Auswüchsen von Social Media musste sich Süssmuth damals nicht rumschlagen. Sie hätte aber vermutlich auch heute wenig darauf gegeben und wäre sich und ihrer Sache treu geblieben. 

Das hat sie ausgezeichnet, und dafür wird sie jetzt zu Recht geehrt. Kommunikativ starke, überzeugende und glaubhafte Politiker sind selten geworden in unserer Zeit. Klare Standpunkte werden oft gescheut, weil es am konkreten (Zwischen-)Ziel fehlt oder wegen des Versuchs, es irgendwie immer allen recht machen zu wollen. Daran hat die Gesellschaft ihren Anteil, und leider auch die Medien. Nur die beiden können das ändern und zurückfinden zu einer Kommunikation, die nicht überhastet, fehlerhaft oder persönlich herabsetzend ist, sondern fundiert und klar in der Sache und wertschätzend in der Formulierung.
(Claudius Kroker)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Tabaksteuer erhöht werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz