Rund 350 Jobs in Nördlingen weg

Der Batteriehersteller Varta schließt zum Herbst seine Fabrik im bayrischen Nördlingen. Ein großer Kunde, der für fast 100-prozentige Auslastung des Standortes gesorgt habe, kaufe künftig keine Knopfbatterien von Varta mehr, sagte ein Unternehmenssprecher. Damit sei dem Werk die Existenzgrundlage entzogen. Rund 350 Menschen verlieren damit ihren Arbeitsplatz. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.



Die Entscheidung zur Schließung sei Beschäftigten und Betriebsrat am Morgen mitgeteilt worden. Man bemühe sich nun um "sozialverträgliche Lösungen" und auch darum, einzelne Mitarbeiter an anderen Standort zu übernehmen. Die Gespräche seien aber noch ganz am Anfang. Man habe zwar in den vergangenen Monaten neue Kunden gewinnen können. "Doch damit lässt sich die Produktion in Nördlingen nicht ansatzweise auslasten", sagte Unternehmenschef Michael Ostermann der "Wirtschaftswoche".



Dem Vernehmen nach will der Großkunde, der sich nun zurückzieht, seine Batterien der neuen Generation künftig aus China beziehen. Dass es sich bei dem Kunden laut "FAZ" und der "Augsburger Allgemeinen" um Apple handelt, wollte der Varta-Sprecher nicht kommentieren. Laut "FAZ", die sich auf das Umfeld von Varta bezieht, sei der Preis für die Entscheidung ausschlaggebend gewesen, "in der Qualität sei das schwäbische Unternehmen auf Augenhöhe und besser gewesen".

"Die Schließung der Mikrobatterie-Sparte der VARTA AG in Nördlingen ist ein harter Schlag für Schwaben und ein weiteres Alarmzeichen für den Industriestandort Deutschland. Wir haben alles versucht, um den Standort in seiner bisherigen Größe zu sichern, etwa durch die Unterstützung eines großen internationalen Batterieprojekts. Jetzt müssen wir sehen, wie es gemeinsam weitergehen kann. Menschen, die ihre Arbeitsplätze verlieren, müssen wir schnellstmöglich eine neue Perspektive geben. Wir sind mit VARTA in Kontakt, werden nicht aufgeben und stehen weiterhin bereit, neue Innovationen und Perspektiven anzuschieben", sagt Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler).

Mit Blick auf die wirtschaftspolitische Debatte in Deutschland übt er scharfe Kritik an Bund und EU und kontert Forderungen aus der SPD nach einem "Klimanotstand". Die Entwicklung bei VARTA zeigt laut Aiwanger glasklar, dass man in Deutschland keinen Klimanotstand und damit noch mehr CO 2 -Vorgaben bräuchte. Denn dass ruiniere die Wirtschaft hierzulande. "Dieser übertriebene Green Deal hat uns dahin geführt, wo wir heute sind. Wir verlagern Arbeitsplätze nach Asien und retten dadurch die Welt nicht", so der Minister. Während andere Länder ihre Industrie stärkten, würden deutsche Betriebe mit Bürokratie, hohen Energiepreisen und ideologischen Vorgaben an die Wand gefahren. Vor allem die EU müsse endlich aufhören, die eigene Wirtschaft kaputtzuregulieren und den Menschen permanent Angst einzureden. "Wir dürfen uns nicht immer stärker von Asien abhängig machen, gerade auch im Bereich Batterie. Deshalb müssen wir alles daransetzen, industrielle Wertschöpfung und technologische Kompetenz im eigenen Land zu halten. Wir brauchen Zuversicht statt Panikmache, Investitionsanreize statt Verbote und endlich wieder eine Politik, die Leistung und Produktion in Deutschland möglich macht", betont Aiwanger.

Varta mit Sitz im schwäbischen Ellwangen war zuletzt in schwieriges Fahrwasser geraten. Um die Pleite zu verhindern, hatte das Unternehmen im Juli 2024 ein Sanierungsverfahren im Rahmen des Restrukturierungsgesetzes angemeldet. Dieses soll kriselnden Unternehmen ein Insolvenzverfahren ersparen. In diesem Zuge wurden auch die Altaktionäre aus dem Unternehmen gedrängt. Die monatelange Neuaufstellung des Batterieherstellers sei abgeschlossen, hatte Varta Anfang April vergangenen Jahres mitgeteilt.

2024 schrieb Varta erneut rote Zahlen. Allerdings fiel der Verlust mit einem Minus von 64,5 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer aus.

(rs, dpa)

