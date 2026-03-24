Wirtschaft

Die Stadtsparkasse München blickt auf ein solides Geschäftsjahr 2025 zurück. (Foto: SSKM)

24.03.2026

Stadtsparkasse München bleibt auf Kurs

Die Stadtsparkasse München erzielte im Geschäftsjahr 2025 erneut ein solides Ergebnis auf hohem Niveau

Die Stadtsparkasse München (SSKM) blickt auf ein solides Geschäftsjahr 2025 zurück. Vor allem bei der Geldanlage vertrauten viele Kundinnen und Kunden erneut auf das Finanzinstitut. Vorstandsvorsitzender Bernd Hochberger erklärt: „Wir haben unsere privaten und gewerblichen Kundinnen und Kunden 2025 erfolgreich beim Vermögensaufbau und in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung unterstützt. Gleichzeitig verbinden wir als moderne Sparkasse digitale Angebote mit persönlicher Beratung vor Ort.“ Insgesamt zeigte die Sparkasse eine stabile Entwicklung in allen wesentlichen Geschäftsfeldern.

Die Kunden der SSKM haben ihr Geld 2025 erneut gerne in Sparprodukte und Wertpapiere angelegt. Insgesamt investierten sie in diese Anlageformen rund 12,7 Milliarden Euro (2024: 11,4 Milliarden Euro). Davon entfielen rund 2,9 Milliarden Euro auf Sparprodukte und 9,8 Milliarden Euro auf Wertpapiere. Auch bei der Zahl der Kundinnen und Kunden zeigt sich eine stabile Entwicklung. Insgesamt betreut die Stadtsparkasse München mehr als 800 000 Kunden mit mehr als 540 000 privaten und geschäftlichen Girokonten.

Die Forderungen an Kunden der Stadtsparkasse lagen zum Jahresende 2025 bei rund 15,8 Milliarden Euro (2024: 15,7 Milliarden Euro). Sowohl Privatkunden als auch Unternehmen und Selbstständige fragten mehr Finanzierungen nach. Deutlich gestiegen ist die Nachfrage nach privaten Baufinanzierungen. Wohneigentum wird weiterhin häufig sowohl für die Eigennutzung als auch für die Kapitalanlage als Baustein der Altersvorsorge erworben.

Die Stadtsparkasse München weist zum 31. Dezember 2025 eine Bilanzsumme von rund 24 Milliarden Euro aus (2024: 23,0 Milliarden Euro). Der Anstieg ist auch darauf zurückzuführen, dass die Kunden dem Institut mehr Geld anvertrauten. Das vorläufige Betriebsergebnis nach Bewertung und vor Dotierung von Vorsorgereserven beträgt 317 Millionen Euro (2024: 319 Millionen Euro nach Bewertung und vor Dotierung von Vorsorgereserven). Das vorläufige Jahresergebnis beträgt wie im Vorjahr 48 Millionen Euro.

Hochberger erklärt: „Wir haben 2025 erneut ein solides Ergebnis auf einem hohen Niveau erzielt.“ Der Zinsüberschuss lag mit 410 Millionen Euro unter dem außergewöhnlich hohen Vorjahreswert (2024: 481 Millionen Euro). Hintergrund sind vor allem die mehrfachen Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) im vergangenen Jahr. Der Provisionsüberschuss verbesserte sich von 169 auf 179 Millionen Euro. Der Verwaltungsaufwand stieg auf 322 Millionen Euro (2024: 306 Millionen Euro). Gründe dafür sind laut Hochberger insbesondere die Inflation, tarifbedingte Lohnsteigerungen sowie zusätzliche Investitionen in IT und Digitalisierung.

Im abgelaufenen Jahr gab es knapp 5000 Bewerbungen auf freie Stellen – Arbeits-, Ausbildungs- oder Praktikumsplätze, so der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Stefan Hattenkofer.
2025 haben 112 junge Menschen (2024: 110) ihre Ausbildung bei der SSKM begonnen. Mit einer Ausbildungsquote von 13,1 Prozent (2024: 12,4 Prozent) gehört das Institut zu den ausbildungsstärksten Sparkassen. Insgesamt bietet die Stadtsparkasse München jedes Jahr rund 100 neue Ausbildungsplätze sowie zehn duale Studienplätze. 2025 haben 272 Auszubildende im Finanzinstitut gearbeitet (2024: 254). Zum 31. Dezember 2025 beschäftigte die Stadtsparkasse München 2376 Menschen (2024: 2353).

Im vergangenen Jahr eröffnete die Stadtsparkasse eine Filiale im stark wachsenden Stadtteil Freiham sowie eine Azubi-Filiale am Pariser Platz. In der Azubi-Filiale können seit November 2025 rund 50 Nachwuchskräfte eine Station ihrer Ausbildung absolvieren. Vorstandsmitglied Sabine Schölzel: „Dieses innovative Konzept schafft für junge Menschen ein Umfeld, in dem Verantwortung, Eigeninitiative und Teamarbeit im Mittelpunkt stehen.“

Mit insgesamt 41 Filialen hat die SSKM das mit Abstand dichteste Filialnetz aller Banken im Stadtgebiet.

Zum wiederholten Male zählt die Stadtsparkasse München zu den digitalsten Sparkassen Deutschlands. Maßgeblich für diese Bewertung ist auch, wie intensiv Kunden die digitalen Angebote nutzen. Vorstandsmitglied Jan Mersmann: „Die Digitalisierung ermöglicht einen besseren Service für unsere Kundinnen und Kunden. Deshalb setzen wir neue Technologien schnell und konsequent um.“

Als „Die Bank unserer Stadt“ engagiert sich die Stadtsparkasse außerdem aktiv in der Münchner Start-up-Szene. 2025 haben sich rund 900 potenzielle Gründerinnen und Gründer an das Expertenteam des Instituts gewandt. 120 Start-up-Finanzierungen reichte die SSKM letztendlich aus.

Darüber hinaus engagiert sich die Stadtsparkasse München auch stark für das Gemeinwohl in der Stadt. 2025 stellte sie mehr als 3 Millionen Euro für soziale, kulturelle oder Bildungsprojekte zur Verfügung (2024: 3,1 Millionen Euro). „Wir unterstützen dort“, so Hochberger, „wo die Möglichkeiten des Einzelnen und des Gemeinwesens an Grenzen stoßen. So fördern wir das Miteinander und die Lebensqualität in München.“ Gemeinsam mit den sechs von ihr gegründeten Stiftungen förderte das Finanzinstitut 257 Projekte gemeinnütziger Organisationen. (Friedrich H. Hettler)
 

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