Wirtschaft

Künstliche Intelligenz trifft Hightech-Sensorik: Das geplante unbemannte Kampfflugzeug CA-1 Europa soll in einer Kooperation von zwei deutschen Unternehmen geschaffen werden. (Foto: picture alliance/CHROMORANGE, Michael Bihlmayer)

12.02.2026

Unbemannte Kampfflugzeug soll kommen

Helsing und Hensoldt vereinbaren strategische Partnerschaft

Die deutschen Rüstungsunternehmen Hensoldt und Helsing haben eine strategische Partnerschaft für eine gemeinsame Weiterentwicklung von Verteidigungstechnologien vereinbart. Das erste gemeinsame Produkt der beiden Unternehmen werde die Zusammenarbeit beim KI-gestützten autonomen Kampfflugzeug CA-1 Europa von Helsing, teilten die Unternehmen vor der Münchner Sicherheitskonferenz mit.

Die CA-1 Europa solle künftig mit Sensorik von Hensoldt ausgestattet werden, wurde erklärt. Geplant sei die Integration von Technologien und Sensoren aus den Bereichen Radar, Optronik, Selbstschutz sowie elektromagnetischer Kampfführung. 

Helsing und Hensoldt arbeiten bereits gemeinsamen mit dem norwegischen Konzern Kongsberg zusammen, um bis 2029 eine Satellitenkonstellation für Aufklärung, Überwachung und Zielerfassung für Europa aufzubauen.

"Die Zukunft moderner Verteidigungssysteme liegt im intelligenten und vernetzten Zusammenspiel von Sensorik und Künstlicher Intelligenz", erklärte Oliver Dörre, Vorstandsvorsitzender von Hensoldt. 

Gundbert Scherf, Mitgründer und Co-CEO von Helsing, bezeichnete CA-1 als "Angebot für eine glaubwürdige europäische Abschreckung". Er betonte die Bedeutung einer eigenen Rüstungsproduktion für Souveränität und Überlegenheit der Streitkräfte.
(Carsten Hoffmann, dpa)

