Verkehrs-Umfrage: Über ein Drittel meidet Züge wegen Pannen

Mehr als ein Drittel der deutschen Bevölkerung vermeidet laut einer neuen Umfrage wegen der chronischen Verspätungen und Pannen die Fahrt mit der Bahn. Über ein Viertel verzichtet vor wichtigen Terminen bewusst auf Zugreisen, um nicht unpünktlich zu sein. Das sind zentrale Ergebnisse der Mobilitätsstudie der HUK-Coburg.

„Haben sich Planungen für Bahnfahrten bei Ihnen durch die verbreiteten Pünktlichkeitsprobleme verändert“, lautete die Frage an die 4.114 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 35 Prozent antworteten, sie würden Bahnfahrten möglichst vermeiden. 28 Prozent planen inzwischen mehr Zeitpuffer ein, 26 Prozent legen wichtige Termine nicht mehr auf Zugreisen.

Auto bleibt klar bevorzugt

Die Befragung wurde vom Institut YouGov im Januar und Februar durchgeführt und gilt als repräsentativ für die Bevölkerung ab 16 Jahren. Auswirkungen jüngster Entwicklungen wie steigender Spritpreise sind daher noch nicht berücksichtigt.

Am beliebtesten bleibt mit großem Abstand das Auto: 76 Prozent gehen davon aus, dass es auch in den kommenden fünf Jahren ihre Anforderungen am besten erfüllt. Der öffentliche Verkehr schneidet deutlich schlechter ab. 16 Prozent nannten die Bahn, 13 Prozent Tram und S-Bahn sowie 12 Prozent den Bus. Selbst das Fahrrad erreicht mit 16 Prozent ähnliche Werte wie die Bahn.

Wunsch nach besserem Angebot

Trotz der Skepsis wünschen sich viele Menschen Verbesserungen im öffentlichen Verkehr. Jeweils gut zwei Drittel sprechen sich für kostenlosen Nahverkehr und eine dichtere Taktung bei Bus und Bahn aus. (dpa)