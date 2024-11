Viel zu entdecken in sechs Hallen

Individuelle Einrichtungsideen, smartes Wohnen, nachhaltiges Bauen und außergewöhnliche Geschenkideen: Das ist die Messe Heim+Handwerk, die vom 27. November bis zum 1. Dezember auf dem Messegelände München stattfindet und zum Einkaufen, Informieren und Genießen einlädt.

Pünktlich zur Weihnachtszeit öffnet die Heim+Handwerk gemeinsam mit der FOOD & LIFE ihre Tore: Mit rund 750 Ausstellern, sechs Hallen und einigen Neuerungen sind die Messen ein Publikumsmagnet für alle, die schön sowie modern wohnen wollen und auf der Suche nach geschmacklichen Highlights sind. Beide Messen, so Dieter Dohr, CEO der Gesellschaft für Handwerksmessen (GHM), sind nicht auf Masse ausgerichtet, sondern wollen das Besondere aus dem Handwerk- und Foodbereich zeigen.

Die Heim+Handwerk richtet sich mit ihren unterschiedlichen Themenbereichen an alle, die ihr Zuhause umgestalten oder modernisieren wollen und dabei auf eine besondere Ästhetik und hohe Qualität achten. Die neue Bühne in der Lifestyle-Halle sorgt für Unterhaltung, die DIY-Fläche lädt ein, selbst gestalterisch tätig zu werden, das PLANhaus hat ein frisches Konzept und der Bereich „Bauen, Sanieren und Modernisieren“ wächst in diesem Jahr um noch mehr Aussteller und eine zweite Halle. Zudem bietet die Messe kurz vor Weihnachten eine spannende Shopping-Gelegenheit mit Kunsthandwerk und Geschenken, die man so nicht überall findet.

Etablierte Hersteller, traditionelle Handwerksbetriebe und vielversprechende Start-ups präsentieren in Halle A6 ihre Einrichtungsideen für ein schönes Zuhause wie zum Beispiel individuelle Möbel und Stauraumelemente.

Einen Blick in die Zukunft bietet das mobile Smart Home von Samsung, das auf seiner Tour durch Deutschland auch auf der Heim+Handwerk vorbeikommt. Besucherinnen und Besucher haben hier die Möglichkeit, verschiedene smarte Geräte und Anwendungen live auszuprobieren und sich von den technischen Möglichkeiten überraschen zu lassen.

Einzigartiges zeigen die Sonderschauen „Die Gute Form“ und „Holz aus Bayern“. Hier werden die besten Gesellenstücke beziehungsweise Möbel aus heimischem Holz aus dem Schreiner- und Tischlerhandwerk in Bayern ausgestellt und prämiert. Maßgefertigte Möbel werden auf der Schreinerfläche rundherum zum Kauf angeboten.

Nicht fehlen darf in Halle A6 das PLANhaus, ein in diesem Jahr mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro, Terrasse und weiteren Zimmer neu gestaltetes Highlight. Die verschiedenen Räume werden von Ausstellern aus allen Hallen ausgestattet und bieten Inspiration für die eigene Einrichtung. Bei PLANwerk bieten Studierende der Fächer Innenarchitektur und Architektur der Hochschule Coburg kostenfreie Beratung, erklärt Dohr. Ob das etwas frische Farbe im Schlafzimmer, ein altersgerechter Umbau oder eine komplett neue Gestaltung ist, mit den Expertentipps können Wohnträume umgesetzt werden. Das Besondere dabei: Für viele Ideen findet sich an den umliegenden Ständen oder in einer der Hallen ringsum ein Handwerksbetrieb oder eine Firma, die direkt eine Lösung zur Umsetzung bieten kann.

Neu ist in diesem Jahr die DIY-Fläche in Halle A5. Die Aussteller der Messe laden hier dazu ein, auch selbst kreativ zu werden. Von Acrylmalen über Origami falten und bis hin zu Schneidebrett personalisieren. Die Workshops sind abwechslungsreich und laden alle Altersgruppen zum Mitmachen ein. Das Programm wird vorab auf der Website bekannt gegeben. Um Anmeldung wird gebeten. Weiter bietet die Halle alles rund um Küche und Küchenkultur – ob Landhaus, Vintage oder Modern; ob Küchenmaschinen, Pfannen und Haushaltshelfer. Abseits von Küchenzubehör lockt in der Halle noch eine eigene Weihnachtsfläche mit schönen Mitbringsel wie beispielsweise handgefertigte und nachhaltige Weihnachtsbäume aus Holz.

In der Halle B6 gibt es handgefertigte Accessoires, Mode, Dekoration und Wellnessprodukte zu entdecken. Präsentiert werden die Highlights auf der neuen Lifestyle-Bühne, wo es heuer erstmals Modenschauen gibt, so der GHM-CEO, aber auch mit Vorträgen wird täglich ein abwechslungsreiches Programm geboten. Neben Gesprächen zum Thema nachhaltige Mode, gibt es unter anderem Fachvorträge zu Beauty, Wellness und Gesundheit.

Unter den vielfältigen Produkten finden sich auch zahlreiche Geschenkideen. So zum Beispiel außergewöhnlichen Schmuck, der als Hingucker dient. Den gibt es bei Kawaii München aus Papier. Zum zweiten Mal dabei ist auf der diesjährigen Heim+Handwerk der Bereich „Die Welt des Wohlfühlens – Beauty und Spa“ und erweist sich als weiterer Tipp für besondere Weihnachtsgeschenke. Neben Kosmetikartikeln, viele davon von kleinen Manufakturen, gibt es hier Beauty und Wellnessangebote, die direkt auf der Messe ausprobiert werden können und für Entspannung sorgen.

Über zwei Hallen erstreckt sich der Bereich für alle, die ihr Zuhause von Grund auf neu angehen oder umplanen wollen. Wer bauen, sanieren oder modernisieren will, hat hier alle Angebote auf einen Blick – aufgeteilt in Indoor und Outdoor. In Halle B4 ist all das zu finden, was den Außenbereich schöner, effizienter oder sicherer macht: Von Solaranlage, Heizanlage oder Sauna bis zu Überdachung für Carports, Zäune, Poolanlagen und Whirpools. Nebenan in Halle B5 befindet sich der Indoor-Bereich mit Firmen rund um Fertighaus bis Bodenbelag, Türen und Fenstern bis zur Klimatechnik. Ein wichtiger, da aktueller Beratungspunkt auf der diesjährigen Heim+Handwerk ist das Thema Kamin, da ab dem 1. Januar 2025 eine neue Kaminofenverordnung in Kraft tritt.

In Halle A4 präsentieren rund 250 Aussteller im Rahmen der FOOD & LIFE handwerklich gefertigte Spezialitäten aus verschiedenen europäischen Regionen. Besucher können sich auf die Kreationen junger Food-Startups und geführte Probiertouren freuen. Ergänzt wird das Programm durch abwechslungsreiche Kochshows.

In diesem Jahr feiert die Weihnachtsbäckerei ihre Premiere: In liebevoll gestalteten Workshops können (nicht nur) Kinder gemeinsam mit den charmanten Omas und Opas von Kuchentratsch Plätzchen verzieren. Während die Kleinen kreativ werden, haben die Eltern Zeit, entspannt zuzusehen oder die Messe zu erkunden. Es gibt an den fünf Messetagen insgesamt zehn Workshops, die Teilnahme kostet zehn Euro.

Die FOOD & LIFE steht ganz im Zeichen regionaler Herstellung und heimischer Zutaten. Ein Highlight ist das Start-up Good Crop aus München, das alte Getreidesorten und Hülsenfrüchte aus Deutschland als Fertiggerichte anbietet. Ziel der Gründer ist es, Hülsenfrüchte für eine breitere Bevölkerung zugänglich zu machen – und das mit Rohstoffen, die ausschließlich aus der Region stammen. Als Mitglied des Münchner Ernährungsrats und von Slow Food setzt sich Good Crop für eine nachhaltige Ernährung ein. (Friedrich H. Hettler)