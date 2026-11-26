Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia will in den kommenden Jahren mehr als zwei Milliarden Euro in Bayern investieren. Dies kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München an. Nach Angaben des Unternehmens sollen die Investitionen "ab sofort bis 2031 in neue Wohnungen, in Maßnahmen im Wohnungsbestand wie beispielsweise energetische Modernisierungen sowie in die Weiterentwicklung der Quartiere in Bayern fließen".



Der Großteil der Investitionen entfällt laut Vonovia auf bis zu 3800 Neubauwohnungen: 1,1 Milliarden Euro für Bauten auf eigenen Grundstücken und 460 Millionen in Projekten, die Vonovia ankaufen könnte. Die restliche halbe Milliarde soll vor allem in Instandhaltung und Modernisierungen fließen.



Im Gegensatz zur Situation in Berlin wolle der Freistaat Bayern weiter gezielt Investoren für mehr Wohnungsbau locken, betonte der CSU-Chef. Darüber hinaus werde der Freistaat weiterhin mit Förderungen den Wohnungsbau im Land ankurbeln. "Fast jede vierte Wohnung, die in Deutschland im Moment gebaut wird, wird in Bayern neu gebaut." Vonovia Vorstandschef Luka Mucic betonte: "Wer über Jahre in Neubau und Modernisierung investiert, braucht politische Verlässlichkeit."



In Bayern stünden für die Wohnraumförderung im Doppelhaushalt 3,6 Milliarden Euro zur Verfügung, so Söder. Alleine zwischen 2018 und 2025 seien im Freistaat mehr als 85.000 Wohnungen und Wohnheimplätze durch den Staat gefördert worden. Um den Wohnungsbau weiter zu verstärken, solle zudem weiter Bürokratie abgebaut werden: "Gebäude müssen nach dem Umbau nicht genauso sein oder mehr können als vorher", sagte er.

Söder wiederholt Kritik an Berliner Vergesellschaftungsplänen

Mit Blick auch auf die Debatte um die Vergesellschaftung von Wohnungen der großen Immobilienunternehmen in Berlin wiederholte Söder seine Kritik an den Plänen einer möglichen rot-grün-roten Regierungskoalition. Ziel der Bundesregierung sei es per Gesetz, Vergesellschaftungen zu verhindern. Diese hätten nicht nur negative Folgen für den Wohnungsmarkt samt steigender Mieten in der Bundeshauptstadt, vielmehr drohe damit eine "nationale Strahlkraft", die auch andere Bundesländer betreffe. So würden etwa Banken wegen der unsicheren Lage kein Geld für neue Projekte mehr an Wohnungsunternehmen gegeben.



Söder schlug zudem vor, das Thema Wohnraum auch bei der Erbschaftsteuer zu berücksichtigen - so sollte die Sanierung von Altbau stark mindernde Effekte auf die fällige Erbschaftsteuer haben. Andere Freibeträge könnten so verhindern, dass Erben von Wohnungen diese wegen hoher Gebäude- und Grundstückspreise verkaufen müssten. (dpa)

