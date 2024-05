Über ein robustes Geschäftsmodell und ein Wachstum in allen Segmenten und Regionen der TÜV Süd AG im zurückliegenden Geschäftsjahr freute sich dessen Vorstandsvorsitzender Johannes Bussmann im Rahmen der Bilanzpressekonferenz. „Unser Geschäftsmodell hat sich auch unter schwierigen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als widerstandsfähig erwiesen.“ Das Unternehmen verfolgt seit Jahren einen erfolgreichen Wachstumskurs. Wichtigste Voraussetzungen sind laut Bussmann die kontinuierliche Anpassung des Leistungsspektrums an aktuelle Herausforderungen sowie die Entwicklung innovativer Lösungen für Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

TÜV Süd steigerte seinen Umsatz 2023 um 9,6 Prozent auf 3,139 Milliarden Euro. Damit lag der Umsatz des internationalen Dienstleisters erstmals über der 3-Milliarden-Marke. Als besonders positiv hob Matthias J. Rapp, Finanzvorstand der TÜV Süd AG, den Umstand hervor, dass jedes der drei TÜV Süd-Segmente – Industry, Mobility und Certification – gewachsen ist und über der 1-Milliarden-Euro-Marke liegt. Positiv war auch das Ergebnis: Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich das EBIT um 11,6 Prozent auf 217,7 Millionen Euro. Um die erfolgreiche Entwicklung fortsetzen zu können, investierte TÜV Süd, so Bussmann, 2023 über 180 Millionen Euro in die Entwicklung digitaler und KI-gestützter Services, die Modernisierung und Erweiterung seiner weltweiten Laborkapazitäten sowie in die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeitenden. Ein weiterer Investitionsschwerpunkt war die nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens, was unter anderem bei Neubauprojekten und der Modernisierung bestehender Gebäude sichtbar wird.

TÜV Süd wuchs, wie bereits erwähnt, weltweit in allen Regionen. Umsatzstärkste Region war 2023 erneut die Region Europa, inklusive Deutschland. „In der Region Europe erwirtschafteten wir im Jahr 2023 mit 2402 Millionen Euro mehr als drei Viertel des Konzernumsatzes“, berichtete Rapp. Einen deutlichen Umsatzanstieg konnte die Region Americas verzeichnen – insbesondere die USA sind ein Wachstumsmarkt –, was vor allem auf die positive Entwicklung im Bereich der Industriedienstleistungen zurückzuführen war. Hier legte der Umsatz um 11,6 Prozent auf 198 Millionen Euro zu. Weiter nach oben ging es auch in der Region Asia, wo sich der Umsatz um 4,2 Prozent auf 539 Millionen Euro erhöhte. Wichtigste Wachstumstreiber waren hier die Produktprüfungen und -zertifizierungen.

Erneuerbare Energien

und Wasserstoff

Auch für die Zukunft zeigte sich der Finanzvorstand zuversichtlich und rechnet mit einem Wachstum von bis zu fünf Prozent. „Wir gehen davon aus, dass alle unsere Segmente in diesem Jahr auf Wachstumskurs bleiben“, so Rapp. „Wir werden weiter zielgerichtet investieren, um unser Unternehmen und unser Geschäft auf eine nachhaltige Zukunft auszurichten.“ Zu diesem Zweck wurde letztes Jahr auch ein Sustainability Office eingerichtet, das die internen Nachhaltigkeitsaktivitäten von TÜV Süd und die Entwicklung von nachhaltigen Dienstleistungen konzipiert und weiter vorantreibt.

„Für Kunden wollen wir erster Ansprechpartner in Sachen Nachhaltigkeit sein. Das wird uns nur gelingen, wenn unser eigenes Handeln nachhaltig ist“, betonte Bussmann. „Deshalb arbeiten wir intensiv daran, unsere Emissionen zu reduzieren – zum Beispiel durch die Verbesserung der Energieeffizienz unserer Gebäude und durch die zukunftsfähige Ausrichtung unserer Beschaffung.“

Neben der Verbesserung der Energieeffizienz und der Nachhaltigkeit von Gebäuden sind der weitere Ausbau von erneuerbaren Energien und der zügige Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft entscheidend, um die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. „TÜV Süd unterstützt seit vielen Jahren den Ausbau von erneuerbaren Energien mit umfangreichen Leistungen in Bereichen wie Windenergie, Photovoltaik oder Batterie- und Speichertechnologien“, erklärte der Vorstandsvorsitzende. „Zudem begleiten wir den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft mit richtungsweisenden Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.“

Ein weiterer Innovationsschwerpunkt von TÜV Süd ist die Entwicklung von Dienstleistungen im Umfeld der Digitalisierung. „Hier bieten wir beispielsweise Lösungen für den Schutz von Unternehmen, kritischen Infrastrukturen und überwachungsbedürftigen Anlagen vor Cyberattacken und begleiten den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in den unterschiedlichsten Bereichen“, erklärte Bussmann. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) werde die Abläufe in vielen Branchen entscheidend verändern und setze Vertrauen in diese disruptive Technologie voraus.

Deshalb arbeitet TÜV Süd im TÜV AI.Lab gemeinsam mit dem TÜV-Verband und weiteren TÜV-Unternehmen daran, vergleichbare Grundlagen und Werkzeuge für die Prüfung von Künstlicher Intelligenz zu entwickeln, die sich unter anderem am kommenden AI Act der EU orientieren. Zudem haben die Expertinnen und Experten von TÜV Süd einen „Qualitätsrahmen“ entwickelt, der bereits heute Qualitätsanalysen, Risikobewertungen und Konformitätsbeurteilungen im KI-Umfeld ermöglicht und der auch die Anforderungen von CertifAIEdTM – dem weltweit ersten Zertifizierungsprogramm für ethische Aspekte in der KI – berücksichtigt.

TÜV Süd bietet nicht nur Dienstleistungen für die digitalisierte Welt, sondern nutzt die Digitalisierung auch für die Weiterentwicklung der eigenen Services. Zusammen mit anderen führenden Unternehmen wie Microsoft und dSpace arbeiten die Expertinnen und Experten beispielsweise am „Digital Loop“, einem Konzept für die Homologation von Software-Aktualisierungen im Fahrzeugbereich, und mit dem TÜV Süd Lift Manager hat das Unternehmen eine KI-gestützte Lösung für die Inspektion von Aufzügen entwickelt, die eine vorausschauende und damit aufwands- und kostenoptimierte Instandhaltung ermöglicht. (Friedrich H. Hettler)