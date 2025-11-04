Wirtschaft

Die Plastic Manufacturing GmbH stellt unter anderem Kühlergrille für Audi her. (Foto: Audi AG)

04.11.2025

Über 800 Jobs in Bayern vor dem Aus? Fränkischer Autozulieferer Plastic Manufacturing insolvent

Mit dem fränkischen Zulieferer Plastic Manufacturing hat die Krise der Autoindustrie ein weiteres Opfer gefordert. Die deutschen Gesellschaften des Unternehmens haben wegen steigender Kosten und sinkender Umsätze Insolvenz angemeldet. Dazu zählt auch der Hauptstandort in Diepersdorf bei Nürnberg mit rund 830 Beschäftigten

Mit dem fränkischen Zulieferer Plastic Manufacturing hat die Krise in der Autoindustrie ein weiteres Opfer gefordert. Die deutschen Gesellschaften des Unternehmens haben Insolvenz angemeldet, wie der vorläufige Insolvenzverwalter Volker Böhm von der Kanzlei Schultze & Braun erklärt. Dazu zählen der Hauptstandort in Diepersdorf bei Nürnberg mit rund 830 Beschäftigten sowie Gesellschaften in Oberlungwitz in Sachsen mit etwa 95 Beschäftigten und Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen mit rund 120 Mitarbeitern. 

Derzeit verschaffe man sich einen Überblick und werde nach Möglichkeit den Geschäftsbetrieb sichern und stabilisieren, sagte Böhm. Die Löhne und Gehälter seien für die nächsten zwei Monate über das Insolvenzgeld gesichert. "Das verschafft uns die nötige Luft, um den Betrieb weiterzuführen und die Sanierungsoptionen zu prüfen."

Kühlergrills und Lenkradabdeckungen

Plastic Manufacturing stellt unter anderem Kühlergrills, Spiegelklappen oder Lenkradabdeckungen aus Kunststoff her. Zu den Kunden gehören laut Böhm namhafte Automobilhersteller. Mit ihnen will er ebenso sprechen wie mit den Lieferanten.

Wie die gesamte Branche stehe auch Plastic Manufacturing wirtschaftlich stark unter Druck, hieß es vom Insolvenzverwalter. Durch den sinkenden Autoabsatz in Europa seien auch die Umsätze geschrumpft, während die Kosten für Rohstoffe und Energie zugelegt hätten.
(Christof Rührmair, dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die praktische Führerscheinprüfung verkürzt werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!