Halbzeit: Bayerns Spargelbauern bislang mit Saison zufrieden

Die bayerischen Spargelbauer sind mit der bisherigen Saison zufrieden. Zu Beginn sei es vielleicht etwas zögerlich losgegangen, weil es noch zu kalt war, doch dann sei es noch ganz gut geworden, sagt der Geschäftsführer des Spargelerzeugerverbands Südbayern, Peter Strobl. Vor allem hätten Ertrag und Absatz zusammengepasst.



Auch der Bayerische Bauernverband äußerte sich positiv. Die Erntemengen seien ausreichend, die Qualität sehr gut, heißt es von dort.

Damit eine Saison aus Sicht der Landwirte gut ist, darf der Spargel nicht zu schnell wachsen, denn das drückt auf die Preise. Wächst er dagegen zu langsam, gibt es nicht genug Ware, um sie zu verkaufen. "Der beste Absatz ist immer der, wenn man noch eine Kiste im Kühllager hat und alles andere verkauft ist", sagt Strobl.



"Die Saison nimmt gerade richtig Fahrt auf", sagt Miriam Adel, Vorsitzende des Spargel-Erzeugerverbandes Franken. Das sonnige Wetter sorge nicht nur für gutes Wachstum, sondern auch für gute Nachfrage an den Ständen.

Trockenheit macht dem Spargel wenig aus

Die Trockenheit im April hat den Landwirten nur wenig Probleme bereitet. Etwas mehr Regen hätte es sein dürften, sagt Adel. Doch der Spargel verkrafte das dank seiner tiefen Wurzeln gut.



Auch Strobl verweist auf die Wurzeln - aus denen komme die Kraft für das Wachstum während der Saison. Daher komme es in dieser Phase nicht so sehr auf die Niederschläge an. Nur bei den neuen Feldern mit jungen Pflanzen, an denen noch nicht geerntet werde, mache sich die Trockenheit bemerkbar.



Sorgen machen Strobl eher Themen wie der Mindestlohn. Weil im Spargel viel Arbeit stecke, könnte ein Anstieg das Gemüse verteuern, sagt er. Dieses Jahr seien die Preise relativ stabil bis etwas höher als vergangenes Jahr.



Traditionell läuft die Spargelsaison noch bis zum Johannistag am 24. Juni. Danach wird in der Regel nicht mehr gestochen, um den Pflanzen Zeit zu geben, sich zu erholen und Reserven für die nächste Saison einzulagern. (Christof Rührmair, dpa)