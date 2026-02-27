Am Donnerstagabend hat John Brown „eines der berühmtesten Fotos der Welt“ seziert. Es stammt aus dem Jahr 1903 und soll den ersten Motorflug der Geschichte zeigen, also jenen am 17. Dezember mit Wilbur Wright und dem Fluggerät Flyer I. Sein 90-Minuten-Plädoyer beendete der Flughistoriker, Pilot und qualifizierte Fotograf Brown mit dem Satz: „Glauben Sie nur, was Sie sehen!“

Genau hinsehen mussten die in der Hochschule München und per Live-Übertragung Zuschauenden sehr wohl. Denn John Braun zeigte vor allem auf die jede Menge Überraschendes auf diesem Bild. Vor allem auf die Schatten von Wilbur auf dem Flieger, seinem Bruder Orville im Sand des Strands von Kitty Hawk in North Carolina und einem kleinen Kasten, der mitten in der Szene steht, zeigt Brown – denn die weisen in verschiedene Richtungen.

„Vor 118 Jahre hat das niemand gemerkt“, erklärte der Flughistoriker. „Was sagt nun das Deutsche Museum München dazu?“, fragte er in den Raum. Denn die Führung des bekannten Technik-Tempels steht anscheinend steif und fest dazu: die Wrights waren die ersten Motorflieger. Und nicht der in Leutershausen im heutigen Landkreis Ansbach geborene Gustav Weißkopf.

Dass dessen Flüge schon 1901 stattgefunden haben, steht für John Brown ohnehin fest. Zumal über deren Erstflug am 18. August 1901 bis Ende dieses Jahres 1183 Zeitungsartikel weltweit erschienen sind – und nicht nur einer, wie vielfach behauptet.

(Heinz Wraneschitz)