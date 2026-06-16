Ausschreibung und Vergabe

Für Agri-PV-Anlagen gibt es immer mehr Ausschreibungen. (Foto: dpa/imageBROKER, Manuel Kamuf)

16.06.2026

Ausschreibung mehr als zweifach überzeichnet

Bayern bleibt Vorreiter beim Ausbau der Solarenergie

Bayern bleibt Vorreiter beim Ausbau der Solarenergie, teilt das bayerische Wirtschaftsministerium mit. Bei der Ausschreibung der Bundesnetzagentur für Photovoltaik-Freiflächenanlagen sei der Freistaat mit Abstand am erfolgreichsten gewesen. 106 der insgesamt 268 Zuschläge seien an Projekte in Bayern gegangen. Das entspreche rund 40 Prozent aller bezuschlagten Vorhaben und einer Leistung von 693 Megawatt.

"Diese starken Zahlen belegen: Bayern treibt die Erneuerbaren Energien konsequent voran. Jetzt muss der Speicherausbau Schritt halten, um Überschüsse nicht abregeln zu müssen“, betont Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). In den laufenden Gesetzgebungsverfahren gelte es, innovative Lösungen für die Synchronisierung des Ausbaus der erneuerbaren Energien mit dem Ausbau der Speicher und Stromnetze zu finden. „Klar ist, die Stromerzeugung aus der Photovoltaik ist nicht nur nachhaltig, sondern auch besonders kostengünstig“, so Aiwanger.

Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU) bekräftigte vor Kurzem beim Kongress des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in Berlin die Notwendigkeit, den Zubau von Wind- und Solaranlagen besser an den hinterherhinkenden Netzausbau anzupassen. Teure Abregelungen von Anlagen sollte man vermeiden. Umstritten ist vor allem ein von Reiche angestrebter "Redispatchvorbehalt". Wenn bislang eine Überlastung der Stromnetze droht, müssen etwa die Leistungen von Windkraft- und Solaranlagen gedrosselt oder ganz abgeschaltet werden. Diese Eingriffe werden Redispatch genannt und kosten viel Geld, weil Betreibern Entschädigungen zustehen.

Auf Entschädigung verzichten

Reiche plant nun, dass neue Windräder oder Solaranlagen in überlasteten Netzgebieten nur errichtet werden dürfen, wenn sie für zehn Jahre auf Entschädigungen bei einer Abregelung verzichten. Dagegen gibt es breiten Protest.

Bayern liegt weiterhin deutlich vor den anderen Bundesländern, wenn man die aktuelle Ausschreibungsrunde der Bundesnetzagentur betrachtet. Niedersachsen erhielt 33 Zuschläge mit 340 Megawatt, Baden-Württemberg 45 Zuschläge mit 333 Megawatt. Die durchschnittliche Vergütung liegt mit 4,94 ct/kWh weiterhin auf niedrigem Niveau, leicht unterhalb der Vorperiode.

Die meisten Zuschläge seien bundesweit an Photovoltaik-Projekte entlang von Autobahnen und Bahnstrecken vergeben worden, so das bayerische Wirtschaftsministerium. In diesem Segment seien 123 Projekte mit einer Gesamtleistung von 1026 Megawatt bezuschlagt worden. Weitere 73 Projekte mit 760 Megawatt entstünden in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten, davon erhahlte Bayern 31 Zuschläge mit einer Gesamtleistung von 233 Megawatt.

Besondere Solaranlagen

Besondere Solaranlagen machten laut Wirtschaftsministerium insgesamt knapp ein Fünftel des gesamten Zuschlagsvolumens aus. Hier seien 59 Projekte mit insgesamt 439 Megawatt bezuschlagt worden – deutlich mehr als in der vorherigen Ausschreibungsrunde. Den größten Anteil daran hatten den Ministeriumsangaben zufolge Agri-PV-Anlagen auf Ackerflächen mit 42 Projekten und 312 Megawatt. Hinzu seien 13 Agri-PV-Anlagen auf Dauerkulturen mit 100 Megawatt sowie vier Agri-PV-Anlagen auf Grünland mit 27 Megawatt gekommen. Außerdem hätten zwei schwimmende Photovoltaikanlagen mit zusammen 5 Megawatt einen Zuschlag erhalten. 
 
„Ob Zuckerrüben, Winterweizen oder Kleegras – mit der Agri-PV bleiben die Flächen bei den Landwirten. Dazu kommen die Stromerträge durch die Photovoltaik – eine echte Win-win-Situation. So geht Energiewende mit Landwirtschaft Hand in Hand“, betont Aiwanger. Dass nun auch zunehmend mehr Agri-PV-Anlagen in den Ausschreibungen der Bundesnetzagentur bezuschlagt werden, sei erfreulich. „Der Bund ist nun gefordert, die Rahmenbedingungen für Agri-PV attraktiver auszugestalten. Die Maßnahmen des Solarpaket I sind in einem zukünftigen Rechtsrahmen zu berücksichtigen. Nur so kann der Hochlauf der Agri-PV langfristig sichergestellt werden.“   
 
Gebotstermin für die Ausschreibung der Bundesnetzagentur war der 1. März 2026. Die Ausschreibung war mehr als zweifach überzeichnet. Die nächste Runde findet am 1. Juli 2026 statt.
(rs, dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man die sogenannte Rente mit 63 abschaffen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sagt über die Deutschen: "Unser Mindset hat sich nicht weiterentwickelt – es ist in einer Art Biedermeier-Modus stehen geblieben."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz