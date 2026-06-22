30 Jahre Architektouren

Die Bayerische Architektenkammer lädt im Jubiläumsjahr der Architektouren 2026 ein, aktuelle, vorbildliche Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur und Stadtplanung zu erleben – und blickt zugleich auf drei Jahrzehnte baukulturellen Dialog zurück. Am 27. und 28. Juni können Besucherinnen und Besucher 199 von einem Beirat ausgewählte Projekte besichtigen und dabei mit Planerinnen und Planern, der Bauherrschaft und Nutzerinnen und Nutzern ins Gespräch kommen und mehr über die Konzepte und Entstehungsprozesse der Projekte erfahren.

Die Architektouren sind das bayerische Pendant des bundesweiten „Tags der Architektur“, der immer am letzten Juniwochenende eines Jahres stattfindet.

Informationen zu allen bayerischen Projekten sowie die jeweiligen Besichtigungszeiten sind unter http://www.byak.de/architektouren und im begleitenden Booklet zu finden, das als Web-PDF und reduzierter Auflage als Print verfügbar ist.

Seit den ersten Architektouren im Jahr 1996 manifestiert diese Veranstaltung den Wandel der Baukultur – von den 1990er-Jahren, die weitestgehend von Sorglosigkeit und Optimismus geprägt waren, bis hin zu einer Gegenwart, in der Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und gesellschaftliche Verantwortung im Mittelpunkt stehen. Themen wie Bauen im Bestand, Suffizienz, Nachverdichtung, neue Wohnformen und die aktive Beteiligung der Öffentlichkeit sind heute entscheidende Bestandteile qualitätvoller Planung.

Die Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer, Prof. Lydia Haack, betont:

„In Zeiten des Klimawandels, des Wohnungsmangels und einer zunehmend polarisierten Debatte über den öffentlichen Raum brauchen wir eine Gesellschaft, die Qualität erkennt und einfordert. Die Architektouren leisten dazu seit drei Jahrzehnten ihren Beitrag, indem sie zum Dialog und zur Auseinandersetzung mit Baukultur einladen.“

2026 wird zum vierten Mal das bundesweit einzigartige Prädikat „KlimaKulturKompetenz“ vergeben, um nachhaltige Planung sichtbar zu machen. Insgesamt 85 Projekte wurden dieses Jahr mit 124 Prädikaten ein- oder mehrfach in den Kategorien Energieeffizienz, Klimaanpassung, Flächensparen, Barrierefreiheit und weitere Aspekte der Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Mitglieder des Vorstands der Bayerischen Architektenkammer werden ausgewählte Projekte bei den öffentlichen Besichtigungen besuchen, um Plaketten persönlich an die Planenden und die Bauherrschaft zu überreichen, so auch Präsidentin Haack, die das „Haus für Kinder“ von LMJD Dennerle Motzet Architekten und Freiraum Berger Fuchs Landschaftsarchitekten in München-Neuperlach am Samstag, den 27.6., um 10.00 Uhr besuchen wird. Bauminister Christian Bernreiter (CSU) wird bei der Besichtigung des Wohnprojekts „Dem Abriss entrissen“ von Karlheinz Beer Büro für Architektur und Stadtplanung am Sonntag, den 28.06.2026, um 15.00 Uhr in Weiden sprechen.

Ergänzt wird das Programm durch Bustouren, die von den „Treffpunkten Architektur“ der Bayerischen Architektenkammer organisiert werden, und an mehreren Projekten einer Region halten. Zudem gibt es ein spezielles ortsunabhängiges Angebot für Kinder sowie die Wanderausstellung, die die Architektouren über das Veranstaltungswochenende hinaus in ganz Bayern präsent halten. Teil der Wanderausstellung ist auch die Präsentation der Projekte der Städtebau- und Wohnraumförderung und des Staatlichen Hochbaus, die Minister Bernreiter und Lydia Haack am 22. Juni um 18 Uhr im Foyer des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr in München eröffnen. Die Veranstaltung wird ergänzt durch Werkvorträge von Architektinnen und Architekten. Anlässlich des Architektouren-Jubiläums lädt die Architektenkammer zudem zu einem Gewinnspiel ein: Wer unter dem Link ogy.de/tgg4 mindestens eine Frage beantwortet, kann einen Rucksack von GOT BAG gewinnen. (BSZ)