Bauen

Zum 40-jährigen Dienstjubiläum von Leitendem Baudirektor Norbert Sterl (Mitte), dem Leiter des Staatlichen Bauamtes Passau, gratulierten ihm der Regierungspräsident von Niederbayern, Rainer Haselbeck (l.), sowie die Regierungsvizepräsidentin Monika Linseisen. (Foto: Regierung von Niederbayern)

16.06.2026

40 Jahre Planen und Bauen für Ostbayern

Norbert Sterl, der Leiter des Staatlichen Bauamts Passau, hat 40-jähriges Dienstjubiläum

Auf vier Jahrzehnte Planen und Bauen für den Freistaat Bayern kann Leitender Baudirektor Norbert Sterl, der Leiter des Staatlichen Bauamts Passau, zurückblicken. Zu seinem 40-jährigen Dienstjubiläum gratulierten ihm bei einer Feierstunde der Regierungspräsident von Niederbayern, Rainer Haselbeck, sowie die Regierungsvizepräsidentin Monika Linseisen und überreichten ihm mit Dank und Anerkennung für die geleisteten Dienste eine Ehrenurkunde des Freistaats Bayern.

Regierungspräsident Haselbeck dankte Norbert Sterl für seinen jahrzehntelangen Einsatz, seine Zuverlässigkeit und die stets hervorragende Zusammenarbeit herzlich und wünschte ihm für die Zukunft weiterhin viel Elan bei den gemeinsamen Projekten, stabile Gesundheit und persönliches Glück. Haselbeck: „Norbert Sterl ist eine Institution des Bauens in Niederbayern. Danke für 40 Jahre im Dienst des Freistaats und alles Gute für die nächsten Jahre.“

Norbert Sterl studierte Architektur an der Technischen Universität München. Nach dem Referendariat bei der Bayerischen Staatsbauverwaltung und der Großen Staatsprüfung 1989 war er zunächst als Abteilungsleiter im Universitätsbauamt Regensburg tätig. Zu seinem Zuständigkeitsbereich zählten dort Hochschulbaumaßnahmen sowie die Sanierung des Schlosses Alteglofsheim mit der Erweiterung zur dritten Bayerischen Musikakademie.

2001 wechselte Sterl an das Sachgebiet Hochbau an der Regierung der Oberpfalz, wo er als stellvertretender Leiter der Stabsstelle „Projektgruppe Grafenwöhr“ vor allem bei der Koordinierung und Steuerung von Baumaßnahmen des US-Großprojekts „Efficient Basing Grafenwöhr“ mitwirkte.

2006 übernahm Norbert Sterl die Bereichsleitung Hochbau am Staatlichen Bauamt Passau. Zu seinen Aufgaben zählten hier der Hochschulbau in Passau, Deggendorf und Straubing, der Museumsneubau „NAWAREUM“ in Straubing, Großprojekte für Polizei und Justiz sowie die Instandsetzung bedeutender Kirchenbauwerke wie zum Beispiel der Asamkirche in Aldersbach oder des Straubinger Herzogschlosses.

Seit 2022 ist Sterl mit der Gesamtleitung des Staatlichen Bauamts Passau betraut, das mit den beiden Bereichen Hoch- und Straßenbau, neun Straßenmeistereien und einer Staatlichen Dombauhütte fast 1000 Gebäude des Bundes und des Landes sowie ein Straßennetz von rund 2150 Kilometern betreut.

Qualitätvolle Architektur und ein behutsamer Umgang mit der anvertrauten denkmalgeschützten Bausubstanz sind Sterl dabei ein wichtiges Anliegen. In der Zusammenarbeit mit freiberuflich tätigen Architekten und Ingenieuren hat das Staatliche Bauamt Passau immer wieder auch Bauprojekte umgesetzt, deren besondere Qualität in Architekturpublikationen gewürdigt oder ausgezeichnet wurde: So erhielt zum Beispiel die Restaurierung einer ehemaligen Flugzeughalle in der Gäubodenkaserne Feldkirchen 2008 den Bayerischen Denkmalpflegepreis in Silber oder der Neubau des Werkstattgebäudes der Staatlichen Dombauhütte in Passau 2024 den Regionalpreis Niederbayern-Oberpfalz des Bundes Deutscher Architekten.

Über einige Restaurierungen hat Norbert Sterl auch Publikationen herausgegeben oder verfasst, zum Beispiel über die Universitätskirche St. Nikola zu Passau, die Asamkirche in Aldersbach oder die Klosterkirche Mariä Himmelfahrt in Thyrnau. (BSZ)

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