Architektur als Teil der Behandlung

Rund 3150 Quadratmeter, Entwicklungsraum mit individueller Differenzierung, geschützter Innenhof, Garten, Indoor-Kletterhalle: Der Neubau der medbo Kinder- und Jugendpsychiatrie in Weiden übersetzt Psychotherapie in Architektur – und macht Strukturen sichtbar, die jungen Patientinnen und Patienten Halt geben.

In einer Kinder- und Jugendpsychiatrie entscheidet sich viel, bevor überhaupt ein Gespräch beginnt: Am Weg zur Station, an der Tür zum Gruppenraum, an der Frage, ob sich ein junger Mensch in einem Gebäude orientieren kann – oder sich darin verliert. Der Neubau der Medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz (medbo) in Weiden ist deshalb kein neutraler Rahmen. Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie baut psychotherapeutische Versorgung in Wege, Zonen und Sichtachsen: Rückzug, wenn es eng wird. Bewegung, wenn Spannung raus muss. Klarheit, wenn der Kopf gerade keine hat.

Wohnortnahe Versorgung

„Unser Versorgungsauftrag gilt nicht nur für die Ballungszentren, sondern überall dort, wo die Menschen leben“, sagt Bezirkstagspräsident Franz Löffler (CSU). Für viele Familien aus der Nordoberpfalz bedeutete das bislang ganz konkret: Wenn es um stationäre kinder- und jugendpsychiatrische Behandlung ging, führte der Weg häufig nach Regensburg – eine Stunde mit dem Auto oder mehr, je nach Wohnort und Alltagssituation. Der Bezirk Oberpfalz stärkt mit dem Neubau die wohnortnahe kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung in der Nordoberpfalz – ambulant, tagesklinisch und stationär.

Für den Ärztlichen Direktor der medbo Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Amberg/Cham/Weiden, Christian Rexroth, steht fest: Kinder- und Jugendpsychiatrie muss vor allem eines sein, niederschwellig. Daher war für den Ärztlichen Direktor früh klar: Das Baukonzept muss Versorgung nicht nur „unterbringen“ und organisieren, sondern den Kindern und Jugendlichen baulich einen Entwicklungsraum geben und ihre Gesundung unterstützen.

„Mit Weiden bringen wir Hilfen früher, passender und verlässlicher an einen Ort“, sagt Rexroth. Entscheidend sei dabei auch, wie gut ein Haus Übergänge trägt: zwischen Ambulanztermin und Gruppensetting, zwischen Schule und Therapie, zwischen Anspannung und Rückzug. An diesen Schnittstellen entscheide sich oft im Alltag, ob die Behandlung greifen kann.

Geplant wurde das Projekt von der Dewan Friedenberger Architekten GmbH aus München. „Wir haben Abläufe, Sicherheitsanforderungen und Therapiekonzepte von Anfang an als Bauaufgabe verstanden“, sagt Christof Müller, Projektleiter der medbo Bauabteilung. Der Anspruch: Aus den klinischen Vorgaben Baupläne und über sie räumliche Bedingungen schaffen, die Patientinnen und Patienten Halt und Sicherheit geben, ohne sie aber zu bedrängen.

In der Umsetzung heißt das: Entscheidungen müssen früh fallen – und dann im Bau sauber durchgehalten werden. Denn im Klinikbau treffen viele Anforderungen gleichzeitig aufeinander: Betrieb, Sicherheit, Kindeswohl, Pädagogik, Psychotherapie, Technik. „Am Ende zählt nicht der einzelne ‚schöne’ Raum“, sagt Müller, „sondern, dass das Haus als Ganzes funktioniert – Tag für Tag, auch wenn es unruhig wird.“ Für die Bauabteilung bedeutete das: Details konsequent zu Ende planen, Schnittstellen eng führen und die Qualität sicherstellen.

Das architektonische Schlüsselmotiv ist dabei kein spektakuläres Einzelelement, sondern eine klare innere Ordnung. „Das Gebäude organisiert sich um einen geschützten Innenhof als zentrales Element“, sagt Müller. „Damit entsteht ein Orientierungsanker: Wer hier unterwegs ist, kann sich immer wieder auf einen ruhigen Mittelpunkt beziehen.“ Diese Ordnung arbeitet mit Zonen statt mit Grenzen. Aufenthaltsbereiche sind hell und offen. Übergänge sind so gedacht, dass sie Tempo rausnehmen können – vom Behandlungsraum in eine ruhigere Ecke, vom Gruppensetting in einen Rückzugsbereich.

Architektur muss hier auch Sicherheit organisieren – ohne dass sich das Haus wie ein Kontrollraum anfühlt. Deshalb ist Flexibilität mitgeplant: Die drei Bereiche aller Stationen können jeweils offen, teil- oder vollbeschützend betrieben werden. Das erlaubt, Schutzmaßnahmen je nach Patientengruppe und Lage anzupassen, ohne den Betrieb jedes Mal neu aufstellen zu müssen.

Gerade in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bewährt sich ein Gebäude nicht im Rendering, sondern an einem typischen Dienstagmorgen: wenn viele Termine parallel laufen, wenn es auf Station unruhig wird, wenn Rückzug nötig ist, aber Personal trotzdem den Überblick behalten muss – und stets das Kindeswohl und die psychische Gesundheit im Blick. Müller beschreibt das als „Alltagsprüfung“ eines Grundrisses: Er muss Stress aufnehmen können, statt ihn zu verstärken.

Auch die Bewegungsorientierung wird in Weiden baulich sichtbar – mit Sportraum, Außen-Spiel- und -Sportflächen und einer Indoor-Kletterhalle. Die Architektur unterstützt damit ein therapeutisches Grundprinzip: Regulierung entsteht nicht nur im Gespräch, sondern oft im Tun – im Körper, in Rhythmus, in klaren Routinen. „Wir wollen, dass junge Menschen hier wieder Handlungsspielräume erleben – nicht nur Regeln“, sagt der Chefarzt der Klinik, David Aue.

Seit April 2026 erfolgt die stufenweise Inbetriebnahme der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es gibt 32 stationäre Behandlungsplätze – davon acht Betten für Suchtkranke Jugendliche sowie 18 tagklinische Plätze inklusive spezialisierter Tagesklinik für Vorschulkinder ( drei bis sechs Jahre) und eine Institutsambulanz. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 34 Millionen Euro – finanziert aus Eigenmitteln des Bezirks Oberpfalz und der medbo sowie durch eine Förderung des Freistaats Bayer. (Johannes Müller)

