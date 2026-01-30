Bauen

Traditionell marktführend im Geschosswohnungsbau: Kalksandstein ist der am häufigsten genutzte Baustoff im mehrgeschossigen Wohnungsbau in Deutschland. Seine hohe Tragfähigkeit, ausgezeichnete bauphysikalische Eigenschaften und die wirtschaftliche Verarbeitung machen ihn zur ersten Wahl für nachhaltige urbane Wohnkonzepte. (Foto: Kimm GmbH & Co. KG)

30.01.2026

Auf den neuesten Stand gebracht

Standardwerk zur Kalksandsteinbauweise wurde neu aufgelegt

Der Bundesverband Kalksandsteinindustrie e.V. hat sein zentrales Nachschlagewerk für die Baubranche grundlegend aktualisiert. Die gerade erschienene 8. Auflage des „KALKSANDSTEIN Planungshandbuchs“ wurde nicht nur normativ auf den neuesten Stand gebracht, sondern auch strategisch erweitert: Erstmals widmen sich gleich zwei umfangreiche Kapitel explizit der zukunftssicheren Bauweise sowie dem Klimaschutz. Damit reagiert die Kalksandsteinindustrie auf die gestiegenen Anforderungen an nachhaltiges Planen und Bauen.

Das Handbuch, das sich an Architekten, Ingenieure, Bauausführende sowie Studierende richtet, gilt seit Jahren als etabliertes Standardwerk. Die Neuauflage spiegelt den aktuellen Stand der Technik wider und deckt in nunmehr 16 Kapiteln das gesamte Spektrum des Bauens mit Kalksandstein ab – von der Statik (Eurocode 6) über den Brand- und Schallschutz bis hin zu bauphysikalischen Details wie dem sommerlichen Wärmeschutz.

Der besondere Neuigkeitswert der 8. Auflage liegt in der inhaltlichen Neuausrichtung. Kapitel 1 „Zukunftssichere Kalksandstein-Bauweise“ beleuchtet Entwurfsaspekte für nachhaltige Gebäude, Behaglichkeit, Wirtschaftlichkeit im Lebenszyklus und die Optimierung von Konstruktionen.

Von der Bauphysik zur Ökobilanz

Kapitel 2 „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ liefert das notwendige Rüstzeug für die moderne Planung, inklusive Grundlagen zur Ökobilanzierung, Umweltproduktdeklarationen (EPDs), Wissen über die Recarbonatisierung von Kalksandstein sowie zum Recycling von Mauerwerk.

Die klassischen Kapitel zu Konstruktion, Ausführung und Bemessung wurden von den renommierten Experten komplett überarbeitet und an die geltenden Normen angepasst.

Ein Navigator für die Bauwende

Die Baubranche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der Planer vor komplexe Herausforderungen stellt. Hier setzt die neue Publikation an. „Die Anforderungen an das Planen und Bauen verändern sich stetig – sei es durch gesetzliche Vorgaben, technologische Fortschritte oder den wachsenden Fokus auf Klimaschutz“, erklärt Roland Meißner, Geschäftsführer des Bundesverbandes Kalksandsteinindustrie e.V. „In diesem dynamischen Umfeld braucht es verlässliche Werkzeuge. Mit der Erweiterung um die Aspekte der Nachhaltigkeit und Ökobilanzierung geben wir Planern einen Navigator an die Hand, um Wohngebäude zu realisieren, die Wertbeständigkeit und ökologische Verantwortung vereinen. Unser Handbuch zeigt auf, wie Kalksandstein schon heute einen messbaren Beitrag zum klimafreundlichen Bauen leistet.“

Verfügbarkeit: Digital und Print

Um die Arbeit im Planungsalltag zu erleichtern, setzt der Bundesverband auf maximale Flexibilität. Die 8. Auflage ist als gedrucktes Buch beim Verband bestellbar. Zudem stehen das komplette Werk sowie alle Einzelkapitel kostenfrei digital zur Verfügung. Das Planungshandbuch kann unter www.kalksandstein.de heruntergeladen oder bestellt werden. (BSZ)

