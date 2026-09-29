Bauen

Ein Keller kann die oberen Stockwerke sinnvoll entlasten und ergänzen. (Foto: GÜF/Knecht Kellerbau/KAMPA/Michael Christian Peters)

29.09.2026

Beim Hausbau mit dem Keller rechnen

Bauherren sollten Mehrkosten und Einsparmöglichkeiten für einen Keller gegenüberstellen

Wer sein Haus auf einen Keller baut, muss nicht nur mit den Kosten, sondern auch mit neuen Einsparmöglichkeiten rechnen – die können das Bauvorhaben insgesamt günstiger machen und oben drein den Mehrwert zusätzlicher Wohnfläche in die Waagschale werfen. „Bei der Frage ‚Keller ja oder nein?‘ macht es keinen Sinn, nur auf die reinen Baukosten für das Untergeschoss zu blicken. Die Gesamtplanung muss passen, und zwar dauerhaft“, so Bernd Hetzer von der Gütegemeinschaft Fertigkeller (GÜF).

Für das Grundstück wie auch das Bauwerk darauf gilt: Mehr Quadratmeter Fläche gleich höhere Kosten. Niedriger fallen die Zusatzkosten allerdings aus, wenn man in die Tiefe statt in die Höhe oder in die Breite baut, denn im Keller ist der Quadratmeterpreis am kleinsten – und das, obwohl der Wohnraum dort heute nicht weniger Komfort bietet als im Erd- oder Obergeschoss. „Viel öfter als man denkt, sind die tatsächlichen Mehrkosten für einen Keller gegenüber einem Hausbau auf Bodenplatte nur unwesentlich höher. Wer von Anfang an mit Keller plant und dafür oberirdisch kleiner baut oder auch schon ein etwas kleineres Grundstück aussucht, kann mit einem Keller sogar günstiger landen“, sagt Hetzer, Prokurist beim GÜF-Mitglied Knecht Kellerbau in Metzingen. Denn richtig bebaut könne auch ein kleines Grundstück noch reichlich Platz für einen schönen Garten bieten. „Der Keller jedenfalls macht Garten und Terrasse nicht kleiner, außerdem wird ein Gartenhaus für zusätzlichen Stauraum entbehrlich“, so der GÜF-Experte.

Denn neben komfortabler Wohnfläche mit innovativen Lösungen für Tageslicht, mit Heizung, Lüftung, Wärmedämmung und angenehmer Deckenhöhe warten moderne Kellerräume auch heute noch mit praktischer Nutzfläche für die Haustechnik, für Vorräte oder die Gartenmöbel auf. „Diese Funktionen möchte kein Bauherr missen“, sagt Bernd Hetzer.

Kellerräume später ausbauen?

Eine Krux des Kellers ist es allerdings, dass er sich nicht nachrüsten lässt. Das erhöht den Druck bei der Entscheidungsfindung des Bauherrn: Wer ohne Keller anfängt, muss dauerhaft ohne Keller auskommen und damit auf den Mehrwert der dortigen Wohn- und Nutzfläche verzichten. „Ein Kompromiss kann es sein, mit Keller zu bauen, die Räume dort allerdings erst später auszubauen.“ Je nach Raumausstattung und Kellergröße könnten so zu bis 20.000 Euro der anfänglichen Bausumme eingespart werden. 

Insbesondere für handwerklich versierte Bauherren, die den Ausbau ihres neuen Hauses in Eigenleistung erbringen, ist dieses Modell eine Überlegung wert. Weniger Sinn macht es bei einer schlüsselfertigen Bauausführung des Hauses. „Dann sollten die Arbeiten der Fachhandwerker eher nicht an der Kellertreppe enden, sondern möglichst effizient in einem Arbeitsgang erledigt werden“, gibt der Experte zu bedenken. „Es kommt auf die Gesamtplanung an. Die muss passen, um möglichst großen und dauerhaften Wohnkomfort aus dem individuellen Budget herauszuholen – denn darauf zielt der Bauherr schließlich ab“, schließt Bernd Hetzer. (BSZ)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es an größeren Bahnhöfen Zugangskontrollen geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

„Die Bundesregierungskoalition hat noch schnell Reformen angekündigt, ehe sie sich in die Berliner Sommerpause verabschiedete. Eine Sommerpause übrigens, die sich die Wirtschaft nicht leistet. Unternehmer und Manager sind stets am Sprung“, sagt Bertram Br

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz