Bauen

Alexander Hartl, stellvertretender Geschäftsführer der Penzkofer Bau GmbH, Haushaltsausschussvorsitzender Josef Zellmeier (CSU), Markus Pannermayr, Oberbürgermeister von Straubing (CSU), Kristina Frank, Geschäftsführerin der Baunova Bayern GmbH, Bayerns Bauminister Christian Bernreiter, Martin Behringer, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Baunova Bayern GmbH, und Fabian König, Geschäftsführer der BayernHeim GmbH (v.l.). (Foto: StMB)

07.12.2025

Bezahlbarer und barrierefreier Wohnraum

Schlüsselübergabe für 63 bezahlbare Wohnungen in Straubing

In Straubing wurde gefeiert – und zwar die Schlüsselübergabe für 63 bezahlbare und barrierefreie Wohnungen für Singles, Paare und Familien. Die Wohnanlage ist Teil des neuen Wohngebiets „An der Schlesischen Straße“ östlich der Straubinger Innenstadt. Nach gut zwei Jahren Bauzeit sind die Wohnungen des ersten Bauabschnitts nun fertig. Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU): „Das Projekt ist ein starkes Signal für mehr bezahlbaren Wohnraum! Die BayernHeim investiert rund 24,7 Millionen Euro in dieses Vorhaben. Damit zeigen wir: Wir schieben beim Wohnungsbau mit ganzer Kraft an, entlasten damit den Mietmarkt und stärken den sozialen Zusammenhalt. Und wir haben noch viel vor: Das ist das erste abgeschlossene Projekt der BayernHeim in Niederbayern, vier weitere werden folgen.“

Mit einem Mix aus 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen sollen sich hier Singles, Paare und Familien wohlfühlen. Alle Wohnungen der BayernHeim haben einen privaten Balkon oder eine Terrasse und sind barrierefrei. Zwischen den Wohngebäuden befinden sich attraktive Spiel- und Begegnungsflächen. Die Massivbauweise im KfW-55 Standard macht die Gebäude energieeffizient und zukunftssicher. Die Beheizung und Warmwasserversorgung erfolgt über Luftwärmepumpen, eine Vorrüstung für eine PV-Anlage auf dem Dach ist bereits geschaffen. Für Autos stehen 51 Tiefgaragenstellplätze und zwölf oberirdische Stellplätze zur Verfügung.

BayernHeim-Geschäftsführer Fabian König nahm symbolisch den Schlüssel von der aks-immobilienprojekte GmbH entgegen. Auch die Geschäftsführerin der Baunova Bayern GmbH Kristina Frank freut sich über das Projekt: „In Straubing entsteht heute mehr als ein neues Wohnquartier: Hier zeigt Niederbayern, wie moderner, bezahlbarer Wohnraum gelingt. Die Baunova Bayern ist stolz, diesen Weg gemeinsam mit der Region zu gehen. Mit den neuen Wohnungen schaffen wir nicht nur Quadratmeter – sondern Lebensqualität für Singles, Paare und Familien.“

Bei Investitionskosten von rund 24,7 Millionen Euro betrug die Unterstützung im Rahmen der staatlichen Wohnraumförderung 17,5 Millionen Euro. Die 55-jährige Belegungsbindung sorgt für langfristigen, sozialen Wohnraum. Und weitere Wohnungen in Straubing sind bereits im Entstehen. Der zweite Bauabschnitt mit weiteren 64 geförderten Wohnungen läuft schon. Die Fertigstellung ist für Mitte 2026 vorgesehen. Weitere niederbayerische Projekte hat die BayernHeim aktuell in Passau sowie zweimal in Landshut.

Die BayernHeim GmbH ist seit 6. März 2025 gemeinsam mit den beiden anderen staatlichen Wohnungsbaugesellschaften Stadibau GmbH und Siedlungswerk Nürnberg GmbH unter dem Dach der neuen Holding „Baunova Bayern GmbH“ vereint. Damit werden Kompetenzen gebündelt, bestehende Strukturen strategisch noch besser ausgerichtet und Synergien genutzt. Die Baunova Bayern GmbH hat mit ihren drei Tochtergesellschaften derzeit insgesamt 18.994 Wohnungen im Bestand, 5809 Wohnungen sind im Bau. (BSZ)

