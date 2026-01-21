Dauerhaft bezahlbarer Wohnraum

Die BayernHeim sorgt weiter für bezahlbaren Wohnraum in Bayern: Die staatliche Wohnungsbaugesellschaft errichtet auf dem ehemaligen BayWa-Gelände nordöstlich der Altstadt 68 in Burglengenfeld neue Wohnungen in fünf Gebäuden. Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU): „Hier entsteht moderner Wohnraum für Alleinstehende, Paare und Familien. Alle Wohnungen sind barrierefrei und haben einen Balkon oder eine Terrasse. Ich freue mich besonders, dass die Belegungsbindung über 55 Jahre läuft und die Wohnungen damit sehr langfristig bezahlbar bleiben! Als Freistaat Bayern bauen wir nicht nur selbst, sondern schieben den Wohnungsbau insgesamt massiv an. Mit unserer Wohnraumförderung haben wir uns als Stabilitätsanker für die Branche bewährt. Unser Engagement setzen wir fort: Im Doppelhaushalt sind für die Jahre 2026/27 insgesamt 3,6 Milliarden Euro für die Wohnraumförderung vorgesehen!“

Die fünf Gebäude entstehen in der Nachbarschaft des Volksfestplatzes und der Naab. Untereinander sind sie durch Brücken und Laubengänge verbunden und teilen sich Aufzüge und Treppenhäuser, was die Kosten senkt. Angeboten werden Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen, drei Wohnungen sind rollstuhlgerecht. Im Erdgeschoss gibt es einen Gemeinschaftsraum, zwischen den Gebäuden zwei begrünte Innenhöfe. In einer offenen Tiefgarage entstehen 115 Stellplätze.

Die Gebäude werden in Massivbauweise im KfW-55 Standard errichtet. Durch einen Fernwärmeanschluss wird für die Beheizung die Abwärme des nahegelegenen Zementwerks genutzt. Die Investitionskosten liegen bei knapp 24 Millionen Euro. Im Sommer 2028 sollen die Wohnungen fertig sein. Die Höhe der Miete wird vom Einkommen abhängig sein.

Die Geschäftsführerin der Baunova Bayern GmbH, Kristina Frank, betont die Bedeutung des Projekts für die Region: „Der Spatenstich hier in Burglengenfeld bedeutet uns viel: Wir übernehmen Verantwortung, indem wir langfristig bezahlbare Wohnungen und ein Zuhause für Familien, Paare und Alleinstehende schaffen. Dieses Projekt zeigt, wie moderner Wohnungsbau in der Oberpfalz aussehen kann – nah an den Menschen und fest verankert in der Region.“

Die BayernHeim GmbH ist seit 6. März 2025 gemeinsam mit den beiden anderen staatlichen Wohnungsbaugesellschaften Stadibau GmbH und Siedlungswerk Nürnberg GmbH unter dem Dach der neuen Holding „Baunova Bayern GmbH“ vereint. Damit werden Kompetenzen gebündelt, bestehende Strukturen strategisch noch besser ausgerichtet und Synergien genutzt. Die Baunova Bayern GmbH hat mit ihren drei Tochtergesellschaften derzeit insgesamt rund 19.500 Wohnungen im Bestand, rund 5300 Wohnungen sind im Bau. (BSZ)