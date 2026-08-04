Bauen

DGfM-Geschäftsführer Christian Bruch. (Foto: DGfM, Christoph Große)

04.08.2026

Die Falschen im Blick

Wohnungsbau: Unser Problem sind die privaten Haushalte

Mit dem Anstieg der Zinsen hat sich die Bauherrenstruktur im Wohnungsbau wesentlich verändert.

Von 2017 bis 2023 waren die privaten Haushalte in fünf von sieben Jahren die stärksten Wohnungsbauinvestoren. Durchschnittlich 120.000 Wohnungen pro Jahr wurden für dieses Segment realisiert. Dies änderte sich 2024 und 2025 rapide: die Fertigstellungszahlen sanken 2025 auf nur noch 72.253 Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) meldet. Das entspricht einem Rückgang auf etwa 60 Prozent.

Auch die anderen Investorengruppen bauten in den Jahren 2024 und 2025 deutlich weniger Wohnungen. Private Unternehmen stellten in 2025 nur noch 89.500 Wohneinheiten fertig, unter ihnen die Wohnungsunternehmen mit 76.000 Wohnungen. Die Einbrüche fallen mit rund 28 Prozent jedoch wesentlich geringer aus als bei den privaten Haushalten.

Nun sollte man meinen, diese Zahlen und vor allem ihre Konsequenzen würden Eingang in den politischen Maßnahmenkatalog finden. Aber weit gefehlt. Eine breitenwirksame Förderung von privaten Kleinvermietern oder Selbstnutzern ist nicht sichtbar. Insbesondere fehlt es weiterhin an einer wirksamen Wohneigentumsförderung.

Stattdessen lädt das Bundesbauministerium zu einer Investorenkonferenz ausgerechnet nach Frankfurt am Main, dem bedeutendsten Finanzstandort Deutschlands. Aber welche Investoren finden sich da? Internationales Kapital, das in bestandshaltende deutsche Aktienunternehmen investiert? So stark diese derzeit unter dem Anstieg der Zinsen leiden, diese Gruppe ist gerade nicht für eine verstärkte Neubautätigkeit bekannt.

Auch die in Frankfurt beheimateten Kapitalsammelstellen sind dies nicht. Selbst zu Niedrigzinszeiten waren Immobilienfonds für die Fertigstellung von nur 3500 neuen Wohnungen im Jahr gut. Sogar wenn es mit einer zielgerichteten Ansprache und passgenauer Förderpolitik gelingen würde, diese Zahl zu verdoppeln, wäre der Effekt am Wohnungsmarkt kaum spürbar.

Es wäre gut, wenn die neuen Ideen neuer Verantwortlicher für Baupolitik nicht darauf gerichtet wären, mit anderen Marktteilnehmern, anderen Bauweisen und anderen Materialien die aktuellen Bauprobleme lösen zu wollen, sondern mit neuen Ideen in den vorhandenen Strukturen.

Das soll nicht heißen, dass die Baubranche keinen Veränderungsbedarf hätte.

Aber die Wahl der Mittel muss nicht nur den quantitativen und qualitativen Herausforderungen entsprechen, sondern auch dem vorhandenen Zeitdruck. Der größten sozialen Herausforderung unserer Zeit, dem mangelnden Angebot an bezahlbaren Wohnungen, kann nicht mit Maßnahmen begegnet werden, die einen erfolgreichen Umbau bis 2050 vorsehen. Sie müssen innerhalb einer Legislaturperiode wirken. Doch solche Maßnahmen hat die amtierende Bundesregierung noch nicht erkennen lassen.

In seinem Buch „Irre - Wir behandeln die Falschen: Unser Problem sind die Normalen“ schreibt Manfred Lütz sinngemäß, dass ein Patient seine Krise nicht mit den Eigenschaften bewältigen kann, die er gern hätte, sondern nur mit denen, die er nun einmal hat.

Eine Adaption auf den Wohnungsbau ist dringend geboten. (Christian Bruch - Der Autor ist Geschäftsführer der Deutsche Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau (DGfM))

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die nichtkommerzielle Leihmutterschaft erlaubt werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sagt über die Deutschen: "Unser Mindset hat sich nicht weiterentwickelt – es ist in einer Art Biedermeier-Modus stehen geblieben."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz