Bauen

In Iggensbach entsteht ein nachhaltiger Bildungsbau aus Holz und Beton. (Foto: Wolf System)

19.10.2026

Energieeffizient und flexibel nutzbar

Neuer Kindergarten der Gemeinde Iggensbach: Gebaut mit Holz und Beton

Mit dem Neubau einer Kindertageseinrichtung schafft die Gemeinde Iggensbach dringend benötigte Betreuungsplätze für Kinder und investiert gleichzeitig in eine zukunftsfähige Bildungsinfrastruktur. Wolf System ist der Generalunternehmer und verantwortet die schlüsselfertige Realisierung des Projekts einschließlich der kompletten Planungs- und Koordinationsleistungen. Grundlage des Bauvorhabens ist die Erweiterung des bestehenden Kindergartens durch einen eigenständigen Neubau.

Der Neubau erweitert das bestehende Betreuungsangebot um zwei Krippengruppen und eine Kindergartengruppe. Nach Fertigstellung stehen in Kombination mit dem Bestandsgebäude insgesamt 33 Krippenplätze und 78 Kindergartenplätze zur Verfügung.

Komplexe Planungs-
und Koordinationsaufgabe

Das Gebäude entsteht in einer modernen Mischbauweise. Während das Untergeschoss wegen der Hanglage in Massivbauweise ausgeführt wird, kommt im Erdgeschoss eine durchdachte Holztafelkonstruktion mit hochwertiger Lärchenholzfassade zum Einsatz. Die Kombination aus Holz und Beton vereint die Vorteile des effizienten Holzbaus mit hoher Dauerhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Energieeffizienz. Der Neubau wird als KfW-Effizienzgebäude 40 und als moderner Nichtwohngebäude-Neubau errichtet. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, großflächige Photovoltaikanlagen sowie mehrere hocheffiziente Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sorgen für einen ressourcenschonenden Betrieb und niedrige Energiekosten.

Die anspruchsvolle Hanglage des Grundstücks wird planerisch optimal genutzt. Das Erdgeschoss mit den Gruppenräumen liegt auf einem Untergeschoss, das neben Lager- und Technikflächen auch zusätzliche Nutzungen aufnimmt. Beide Ebenen werden durch einen Aufzug verbunden und sind vollständig barrierefrei erreichbar.

Im Untergeschoss entstehen großzügige Flächen für die Mittagsbetreuung der benachbarten Grundschule. Durch mobile Trennwände können die Räume flexibel genutzt und bei Bedarf zu einem großen Mehrzweckbereich für Veranstaltungen zusammengeführt werden. Damit schafft das Gebäude einen echten Mehrwert für die gesamte Gemeinde.

Wolf System übernimmt als Generalunternehmer weit mehr als die reine Bauausführung. Neben der schlüsselfertigen Erstellung wird die komplette Ausführungsplanung, die statische Berechnung sowie die Planung der technischen Gebäudeausrüstung von Wolf System verantwortet.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem hohen Vorfertigungsgrad der Holztafelelemente. Sämtliche Leitungstrassen, Installationskanäle, Aussparungen und Durchführungen werden bereits in der Produktionsplanung berücksichtigt und in die Wand- und Deckenelemente integriert. Dadurch lassen sich zahlreiche Arbeitsschritte auf der Baustelle vermeiden, Montagezeiten verkürzen und die Ausführungsqualität erhöhen. Die technische Infrastruktur des Gebäudes wird somit bereits im Werk von Wolf System präzise vorbereitet und vor Ort effizient zusammengefügt.

Barrierefrei
und multifunktional

Für den Bauherrn bedeutet dies ein hohes Maß an Termin- und Kostensicherheit sowie eine deutlich reduzierte Schnittstellenproblematik zwischen den einzelnen Gewerken.

Gerade bei komplexen Gebäuden wie Kindertagesstätten bietet diese enge Verzahnung von Planung, Statik, Gebäudetechnik und Ausführung erhebliche Vorteile sowie eine erhebliche Kosteneinsparung.

Mit dem Kindergarten Iggensbach entsteht ein zeitgemäßes, energieeffizientes und flexibel nutzbares Gebäude, das den Anforderungen moderner Kinderbetreuung gerecht wird und einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Gemeinde leistet. (BSZ)
 

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