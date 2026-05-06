Bauen

Auf dem Foto zu sehen (von links nach rechts): Robert Niedergesäß, Landrat des Landkreises Ebersberg, Christian Bauer, Erster Bürgermeister von Grafing, Doris Rauscher, MdL, Kristina Frank, Geschäftsführerin der Baunova Bayern GmbH, Bauminister Christian Bernreiter, Thomas Huber, MdL, Martin Behringer, MdL und stv. Aufsichtsratsvorsitzender der Baunova Bayern GmbH, Ernst Böhm, Gründungsgesellschafter B&O Gruppe, und Fabian König, Geschäftsführer der BayernHeim GmbH. (Foto: StMB)

06.05.2026

Experimentelles Bauen

Spatenstich in Grafing: BayernHeim baut erstmals Wohnungen nach Gebäudetyp-e

Experimentelles Bauen trifft bezahlbaren Wohnraum! Zum ersten Mal baut die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim GmbH Wohnungen nach dem Gebäudetyp-e. In Grafing war vor Kurzem Spatenstich für 57 Wohnungen, bei denen überzogene Baustandards gezielt reduziert werden, um Baukosten zu senken und Bürokratie abzubauen. Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU) zeigte sich begeistert: „Der Gebäudetyp-e zeigt, wie vorhandene Spielräume praktisch genutzt werden können. In Grafing setzt die BayernHeim etwa auf serielles Bauen und arbeitet mit zwei sich wiederholenden Gebäudetypen. Dabei kommen auch vorgefertigte Bauelemente zum Einsatz, in denen zum Beispiel Bäder und Toiletten als komplett ausgestattete Raummodule vorgefertigt werden. Der Freistaat wird auf dieser Baustelle eindrucksvoll zeigen, was alles möglich ist, wenn man sich beim Bau auf das Wesentliche konzentriert. Ich erwarte mir hier 15 bis 20 Prozent Einsparung bei den Bauwerkskosten im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise.“

Das Projekt der BayernHeim in der oberbayerischen Stadt Grafing ist eines von 19 bayerischen Pilotprojekten im Modellvorhaben Gebäudetyp-e. Der Freistaat stellt für die 57 einkommensorientiert geförderten Wohnungen 17,7 Millionen Euro aus der Wohnraumförderung bereit. Das Baugrundstück hat die BayernHeim von der Stadt im Erbbaurecht erworben. Die Belegungsbindung von 55 Jahren sichert dabei langfristig niedrige Mieten. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2028 geplant.

„Der Baunova Bayern geht es um Lösungen, die wirken: ‚E‘ wie einfacher bauen, effizienter bauen und dennoch eindrucksvoll bauen. In Grafing bringen wir das mit einem der 19 Pilotprojekte zum Gebäudetyp-e auf den Punkt“, betont Kristina Frank, Geschäftsführerin der Baunova Bayern GmbH.

Die 57 Ein-bis Vier-Zimmer-Wohnungen werden ein attraktives Angebot für Singles, Paare und Familien mit Kindern bieten. Die überwiegend barrierefreien Wohnungen werden alle über einen Balkon oder eine Terrasse verfügen. Gebaut wird in serieller Holz-Hybridbauweise im KfW-55 Standard von der B&O Gruppe als Totalunternehmer. Einsparungen bei den Kosten erfolgen neben den bereits genannten Maßnahmen unter anderem durch eine möglichst kleine Tiefgarage, die durch oberirdische Stellplätze und ein Mobilitätskonzept ergänzt wird. Außerdem werden die Gebäude nicht unterkellert.

„Mit Projekten wie diesem hier in Grafing schafft der Freistaat gezielt selbst kostengünstigen Wohnraum“, so Bernreiter. „Unter dem Dach der Baunova haben wir derzeit 19.600 Wohnungen im Bestand und rund 5300 im Bau. Im Doppelhaushalt 2026/27 sind außerdem insgesamt 3,6 Milliarden Euro für die Wohnraumförderung vorgesehen. Das ist absoluter Rekord!“ (BSZ)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es ein temporäres Tempolimit auf Autobahnen geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz