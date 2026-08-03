Frischzellenkur für Wohnanlage

Das Wohnungsunternehmen Vonovia hat die Modernisierung der Wohnanlage in der Immenstädter Straße in Kempten abgeschlossen. Insgesamt hat Vonovia mehr als 430.000 Euro in die energetische Ertüchtigung der Häuser aus den 1950er-Jahren gesteckt. Mieterinnen und Mieter profitieren ab sofort von einem geringeren Energieverbrauch. Mit der Investition setzt das Unternehmen ein klares Zeichen für den langfristigen Erhalt des Gebäudebestands, für mehr Wohnkomfort und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.

In den vergangenen Monaten hat Vonovia unter anderem das Dach, die Fassade sowie die Kellerdecken der Gebäude in der Immenstädter Straße 31 und 33 gedämmt und neue dreifachverglaste Kunststofffenster in Treppenhäusern und Wohnungen eingebaut. Ergänzt wurden die Arbeiten durch einen hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage, der eine gleichmäßige und effiziente Wärmeverteilung im gesamten Gebäude sicherstellt.

Zeitgleich mit den Modernisierungsmaßnamen führte Vonovia zahlreiche Instandhaltungsarbeiten durch und erneuerte unter anderem Dachrinnen und Fallrohre, die Außenbeleuchtung sowie die Klingelanlage. Außerdem wurden neue Briefkästen installiert. Das Unternehmen ließ ferner die Balkone und Kelleraußentreppen sanieren und die Treppenhäuser neu streichen.

Robert Stellmach, Regionalbereichsleitung Bayern von Vonovia: „Die Investition in die Energieeffizienz unserer Wohnanlage in Kempten hilft nicht nur der Umwelt, sondern vor allem auch unseren Mieterinnen und Mietern. Sie profitieren zukünftig durch eine verbesserte Dämmung und moderne Technik unmittelbar von einem sinkenden Energieverbrauch. Zugleich steigt ihr Wohnkomfort, zum Beispiel durch angenehmere Raumtemperaturen und ein besseres Wohnklima.“

Manuela Gebhart, Regionalleitung Bayern-Süd von Vonovia: „Unsere Mieterinnen und Mieter freuen sich nach Abschluss der Arbeiten nun nicht nur über ein hübscheres Erscheinungsbild der Wohnanlage, sondern auch ein besseres Raumklima und dadurch eine höhere Wohnqualität. Die Modernisierung der Wohnanlage in Kempten ist ein wichtiger Baustein für mehr Klimaschutz in unseren Quartieren.“

Der Gebäudesektor verursacht rund ein Drittel der CO2-Emissionen in Deutschland. Die energetischen Verbesserungen sparen künftig deutlich Heizenergie, was langfristig nicht nur das Klima schützt, sondern auch die Nebenkosten stabilisiert.

Vonovia ist mit mehr als 360 Wohnungen einer der wichtigsten Vermieter in Kempten. (BSZ)