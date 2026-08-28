Bauen

Tageslicht ist Quelle für Helligkeit und Gesundheit. (Foto: BF/VELUX Deutschland)

28.08.2026

Gesundes Wohnen dank Glas

Moderne Verglasung als Gesundheitsfaktor in Gebäuden

Die Verglasung eines Gebäudes ist entscheidend für das Raumklima und das Wohlbefinden der Menschen. Sie sorgt für ausreichend Tageslicht, angenehme Wärme, frische Luft und Ruhe – im Wohnhaus ebenso wie in Büros. „Kein anderer Baustoff leistet, was Glas kann: Es bringt Tageslicht und Ausblick ins Gebäude und hält gleichzeitig Kälte, Hitze und Lärm draußen“, sagt Jochen Grönegräs, Geschäftsführer des Bundesverbandes Flachglas.

Laut Umweltbundesamt verbringen Menschen in Deutschland 80 bis 90 Prozent ihrer Zeit in Innenräumen. Doch viele Gebäude sind technisch veraltet: Millionen Fenster sind laut einer Studie des Verbandes Fenster + Fassade (VFF) und des Bundesverbands Flachglas (BF) oft noch einfach oder unbeschichtet verglast. Wer modernisiert, verbessert nicht nur die Energiebilanz, sondern unmittelbar auch die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen in den Räumen.

Tageslicht – Taktgeber für Körper und Psyche

Denn Tageslicht ist weit mehr als eine Quelle für Helligkeit. Sein natürlicher Verlauf über den Tag stellt unsere innere Uhr und steuert unseren Schlaf-Wach-Rhythmus: das helle, kühle Licht macht uns tagsüber wach und leistungsfähig, das wärmere Abendlicht stimmt den Körper auf die Nacht ein und lässt uns besser schlafen. Künstliche Beleuchtung bleibt meist den ganzen Tag gleich und kann diesen natürlichen Rhythmus kaum ersetzen, dafür braucht es ausreichend Tageslicht. Große Fensterflächen holen das Licht zu den Menschen ins Innere. Studien zeigen zudem, dass der Blick nach draußen – am besten ins Grüne – Stress reduziert und als wohltuend empfunden wird.

Behagliches Raumklima – Sommer wie Winter

In der heißen Jahreszeit zeigt sich, was moderne Verglasung leisten kann: Sonnenschutzgläser in Kombination mit außenliegenden Verschattungen halten die Hitze draußen, bevor sie die Räume aufheizt. „Sommerlicher Hitzeschutz ist Gesundheitsschutz. Mit der passenden Kombination aus Sonnenschutzglas und automatisierter Verschattung sind die Räume auch an heißen Tagen angenehm temperiert“, erklärt Grönegräs. Im Winter hält Wärmedämmglas die Wärme im Raum. Selbst bei Minusgraden bleibt die Glasoberfläche im Innern nahe der Raumtemperatur. Zuglufterscheinungen und Kälteempfinden treten nicht auf, das Raumklima ist dauerhaft behaglich.

Ruhe und Konzentration – Schallschutzglas schützt vor Lärm

Lärm zählt in unserer modernen Welt zu den größten Stressfaktoren im Wohn- und Arbeitsumfeld. Er stört den Schlaf und somit die Regeneration ebenso wie die Konzentrationsfähigkeit beim Arbeiten. Auf Dauer wird das Wohlbefinden beeinträchtigt und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht sich. Moderne Schallschutz-Isoliergläser senken den Lärmpegel in Innenräumen deutlich – ohne auf Tageslicht und Ausblick zu verzichten. „Gesunde Räume schützen vor Lärm, und Schallschutzglas leistet dazu einen wichtigen Beitrag“, betont der Geschäftsführer.

Ob Neubau oder Sanierung: Wer in eine moderne Verglasung investiert, verbessert Gesundheit, Lebens- und Arbeitsqualität und senkt zugleich den Energieverbrauch. Ein guter Wegweiser dorthin ist das RAL-Gütezeichen für Mehrscheiben-Isolierglas (MIG). (BSZ)

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