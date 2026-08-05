Grundstein für Parkside Lerchenauer Feld gelegt

Die Bayerische Hausbau Development hat vor Kurzem gemeinsam mit Münchens Stadtbaurätin Elisabeth Merk, Florian Schörghuber, CEO der Schörghuber Gruppe, sowie weiteren Gästen den Grundstein für das Wohnquartier Parkside Lerchenauer Feld gelegt. Die Grundsteinlegung markiert einen weiteren Meilenstein für die Quartiersentwicklung im Münchner Norden. Nach Abschluss der Erd- und Tiefbauarbeiten werden auf dem Areal nun die ersten Gebäude des Quartiers realisiert.

Mit insgesamt rund 1650 Wohnungen zählt das Lerchenauer Feld zu den bedeutendsten Quartiersentwicklungen im Münchner Norden. Neben neuem Wohnraum entstehen ein Gymnasium, eine Grundschule, sechs Kindertagesstätten, Nahversorgung sowie rund 32.000 Quadratmeter öffentliche Grünflächen. Ziel ist ein gemischt genutztes Stadtquartier mit kurzen Wegen und einer leistungsfähigen sozialen Infrastruktur. Das städtebauliche Konzept verbindet urbane Dichte mit großzügigen Freiräumen. Locker angeordnete Gebäude, begrünte Innenhöfe und der zentrale Grünzug schaffen eine klare räumliche Struktur und sorgen dafür, dass Wohnen, Begegnung und Erholung eng miteinander verknüpft werden.

Die Bayerische Hausbau Development entwickelt innerhalb des neuen Stadtquartiers drei Baufelder. Nach aktueller Planung entstehen dort rund 600 Wohnungen mit insgesamt 34.000 Quadratmetern Wohnfläche. Im ersten Bauabschnitt werden 165 Wohnungen sowie eine Kindertagesstätte errichtet.

„Ein Projekt dieser Größenordnung verlangt einen langen Atem. Für uns ist die heutige Grundsteinlegung deshalb ein ganz besonderer Moment. Wir zeigen, dass aus einem gemeinsamen Plan schlussendlich ein Quartier wird, das München über viele Jahrzehnte prägen wird“, erklärte Gordon Gorski, CEO der Bayerischen Hausbau Development. „München braucht Wohnraum. Die Bayerische Hausbau Development ist hier seit über 72 Jahren aktiv. Wir wollen Partner der Stadt sein und bauen.“ „München braucht neue Quartiere, die mehr bieten als reinen Wohnraum. Entscheidend ist, dass auch Bildung, Freiräume, Mobilität, Soziales und Nahversorgung von Anfang an mitgedacht werden. Am Lerchenauer Feld findet sich dieser Anspruch an die nachhaltige Entwicklung unserer Stadt auf vorbildliche Weise wieder. Die heutige Grundsteinlegung ist ein wichtiges Startsignal für ein urbanes und lebenswertes Zukunftsquartier“, betonte Merk.

„Wir investieren in München und in Deutschland, weil wir an die Stärke des Standorts glauben. München verfügt über erfolgreiche Unternehmen, eine herausragende Wissenschaftslandschaft, ein vielfältiges kulturelles Leben und viele Menschen, die hier Ideen entwickeln, Verantwortung übernehmen und – vor allem – das Miteinander suchen. Das Parkside Lerchenauer Feld zeigt, was entstehen kann, wenn alle Akteure bereit sind, gemeinsam die vielfältigen Hürden für neue Investitionen zu überwinden“, ergänzte Florian Schörghuber. (BSZ)