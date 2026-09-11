Gute Baugenehmigungszahlen für Fertighäuser

Gebäude in serieller Fertigbauweise gewinnen zunehmend nicht nur im ländlichen Raum, sondern auch in vielen deutschen Städten an Beliebtheit. Das zeigen aktuelle Baugenehmigungszahlen des Statistischen Bundesamtes für die Landkreise und kreisfeien Städte aus dem Jahr 2025. In einem Umfeld eher schwacher Baukonjunktur hat sich der Fertigbau erfolgreich behauptet und in vielen Regionen an Marktanteilen hinzugewonnen. „Die Zahlen sprechen für die zunehmende Wettbewerbsfähigkeit des Fertigbaus auch in den großen Wohnungsmärkten der dicht besiedelten Metropolen“, erklärt der Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF), Achim Hannott.

146 Städte und Landkreise mit mehr als 30 Prozent Fertigbau

2025 erreichte der Fertigbau in 259 von 400 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten mehr als 20 Prozent Anteil an den Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser. In 146 Kreisen lag diese Quote sogar bei mehr als 30 Prozent. Dabei liegt der Schwerpunkt in Süddeutschland: Von den deutschlandweit 64 Kreisen, die 2025 eine Fertigbauquote von mehr als 40 Prozent erreichten, lagen mit 47 Kreisen rund drei Viertel in Baden-Württemberg, Bayern oder Hessen.

Wachstum für den Fertigbau in den Metropolregionen

Der serielle Fertigbau gewinnt vor allem in Regionen, in denen viel gebaut wird. Zum Beispiel erreichte Augsburg im vergangenen Jahr 221 Baugenehmigungen für Fertighäuser bei einem Marktanteil von 46,9 Prozent. Einzig im ungleich größeren Berlin wurden 2025 mehr Fertighaus-Neubauten genehmigt, nämlich 426 einschließlich des benachbarten Landkreises Teltow-Fläming. Weitere starke Städte und Kreise für den Fertigbau waren die Region Hannover mit 179 Baugenehmigungen für Fertighäuser bei einem Marktanteil von 30,4 Prozent, der Ortenaukreis mit 172 Fertigbau-Genehmigungen und einer Quote von 42,7 Prozent und die Stadt Köln, die zusammen mit ihren Umlandkreisen Rhein-Erft und Rhein-Sieg auf insgesamt 345 neu genehmigte Fertighäuser kam.

Marktanteil des Fertigbaus steigt bundesweit auf 26,7 Prozent

Bundesweit ist der Marktanteil der Fertigbauweise an allen neu genehmigten Ein- und Zweifamilienhäusern im ersten Halbjahr 2026 auf 26,7 Prozent gestiegen. Insgesamt bestätigen 27.838 Baugenehmigungen für private Eigenheime den Aufwärtstrend des Neubausektors. Davon entfielen 7432 Baugenehmigungen auf Fertighäuser. Damit erholt sich der Fertigbau mit einem Plus von 16,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum aktuell schneller als der Gesamtmarkt (14,5 Prozent). Den höchsten Marktanteil erreicht der Fertigbau in Baden-Württemberg (44,7 Prozent). Bayern liegt mit 2.020 neugenehmigten Fertighäusern bei den absoluten Zahlen an der Spitze. Den stärksten Zuwachs der Fertigbauquote verbucht Nordrhein-Westfalen, wo diese jetzt bei 24,2 Prozent liegt. (BSZ)